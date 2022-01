Η μεγάλη στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Australian Open έφτασε. Ο Ελληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει στις 10:30 ώρα Ελλάδας στον δεύτερο ημιτελικό τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του τουρνουά όπου ήδη περιμένει ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Iσπανός τενίστας νίκησε νωρίτερα με 3-1 τον Ματέο Μπερετίνι και θα βρεθεί για έκτη φορά στον τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης διεκδικώντας τον 21ο του τίτλο σε grand slam!

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον ιδιόρρυθμο Ντανίλ Μεντβέντεφ στη Rod Laver Arena είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 10:30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Eurosport 1.

