Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «4» του τουρνουά στο Ρότερνταμ

Τη νίκη - πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά του Ρότερνταμ πανηγύρισε την Παρασκευή (11/2), ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Ντε Μινόρ σε 2ο σερί ημιτελικό στο 2022 και έτσι το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τον Γίρι Λεχέτσκα με στόχο την πρόκριση στον τελικό του «Rotterdam Open».



Ετσι, μετά από το Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε και στον ημιτελικό του Rotterdam Open, καθώς ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας (Νο4) απέκλεισε τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ με 6-4, 6-4 και έκλεισε μια θέση στους «4». Εκεί, στον ημιτελικό του Σαββάτου που θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας και θα προβληθεί από το Cosmote Sport 6, αντίπαλός του θα είναι ο Γίρι Λεχέτσκα.

Tsitsipas dismantles the demon. ✔️👿



A splendid 6-4 6-4 win over Alex de Minaur earns the 1️⃣st seed at the #abnamrowtt a second straight semifinal. 👏



Tsitsipas will face tournament revelation Jiri Lehecka on Saturday. 😁 pic.twitter.com/lnrascyUBy