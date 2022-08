Sara Bejlek: Ποια είναι η 16χρονη τενίστρια από την Τσεχία που προκάλεσε σάλο στο US Open

«Αυτό αν γινόταν στην Τσεχική Δημοκρατία δεν θα σχολιαζόταν» είπε η νεαρή τενίστρια, Sara Bejlek την οποία «έπιασε» ο φακός να θωπεύεται από τον πατέρα της και τον προπονητή της, ύστερα από τη νίκη-πρόκρισή της στο κυρίως ταμπλό του US Open από το οποίο εν συνεχεία αποκλείστηκε, ωστόσο, κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία της στο μεγάλο Grand Slam, αλλά, για τους λάθος λόγους... Η 16χρονη αθλήτρια γεννήθηκε στην κωμόπολη Hrušovany nad Jevišovkou της Τσεχίας στις 31 Ιανουαρίου του 2006 κι αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της τσεχικής αντισφαίρισης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 209 του παγκόσμιου ταμπλό, με την υψηλότερη θέση στην καριέρα της να καταγράφεται στις 18 Ιουλίου όπου ανέβηκε στο Νο. 181.

Το 2022 η Bejlek έκανε το ντεμπούτο της σε επίπεδο προκριματικών WTA Tour στο Πρωτάθλημα Wimbledon 2022, αλλά έχασε στον πρώτο γύρο από την Emina Bektas. Ένα μήνα αργότερα, υπερασπίστηκε τον τίτλο της στο ITS Cup, νικώντας αυτή τη φορά τη Lina Gjorcheska στον τελικό. Συνέχισε να σημειώνει πρόοδο στη συνέχεια, κάνοντας το ντεμπούτο της στο Grand Slam στην κύρια ισοπαλία στο US Open λόγω τριών νικών στα προκριματικά. Είναι η νεότερη παίκτρια στην κύρια κλήρωση του US Open του 2022, καθώς ήταν η νεότερη ηλικιακά απευθείας συμμετοχή στα προκριματικά.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της εντός των τειχών

EMOS Golden Canary - Ταλέντο του 2020

Πρωταθλήτρια Junior Τσεχίας - Νικήτρια Pardubice juniors - 2020

Πρωταθλήτρια Τσεχίας για μαθήτριες μεγαλύτερης ηλικίας – 2019 – Νικήτρια της Ολυμπιάδας Παίδων και Νέων για την Περιφέρεια της Νότιας Μοραβίας

Πρωταθλήτρια Τσεχίας για νεότερες φοιτήτριες - 2018

Πρωταθλήτρια ομάδας Τσεχίας στο τένις BABY - 2015

Πρωταθλήτρια της Τσεχικής ομάδας στο τένις ΜΙΝΙ - 2013

Οι διεθνείς διακρίσεις της

Νικήτρια του τουρνουά Giza ITF Under-18 (Αίγυπτος 2021 )

Νικήτρια του τουρνουά ITF κάτω των 18 ετών Constanta (Ρουμανία

Φιναλίστ του τουρνουά ITF κάτω των 18 ετών Κάιρο (Αίγυπτος 2021)

Φιναλίστ του τουρνουά ITF κάτω των 18 ετών Rakovník (Τσεχία)

Νικήτρια του τουρνουά U16 TE Tulln (Αυστρία)

Νικητής του τουρνουά TE κάτω των 14 ετών Le Passage (Γαλλία)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ομαδική διοργάνωση 2020, 2018

Ranking στην Τσεχία

Έτος 2017: 32

Έτος 2018: 6

Έτος 2019: 4

Έτος 2020: 3

Έτος 2020: 1

Ranking στην Παγκόσμια Κατάταξη Νέων κάτω των 18 ετών της ITF

Στις 31/12/2020: 245η θέση, το 2006: 3η στον κόσμο

Στις 31/01/2021: 119η θέση, το 2006: 1η στον κόσμο

Από 1/3/2021: 100η θέση, το 2006: 1η στον κόσμο



Το μότο της...

«Ανήκω σε αυτούς που ακολουθούν καθημερινά το όνειρό τους, με κόπο, δάκρυα, αίμα και ιδρώτα καθημερινά. Επιμένοντας μέχρι να πεθάνουμε, απλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε...»