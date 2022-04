Ξέρουμε πού θα περάσετε το φετινό Πάσχα στην Κυλλήνη

Το Πάσχα είναι μια κατεξοχήν οικογενειακή γιορτή. Οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους και πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής τους ή σε κάποιο χωριό της ελληνικής επαρχίας ώστε από την μία να απολαύσουν τις ημέρες των γιορτών πλάι στην φύση και από την άλλη να ζήσουν από κοντά τις ελληνικές πασχαλινές παραδόσεις.

Το Grecotel Olympia Oasis θέλοντας αυτό το Πάσχα να δώσει μια εναλλακτική στην ελληνική οικογένεια, δημιουργεί το δικό του πασχαλινό πρόγραμμα, το οποίο είναι γεμάτο προσφορές και υποδέχεται τα παιδιά έως 12 ετών δωρεάν (με διαμονή στα δωμάτια των γονιών τους).

Το Grecotel Olympia Oasis αποτελεί ένα από τα ωραιότερα φυσικά θέρετρα της Μεσογείου συνδυάζοντας τις ομορφιές της ελληνικής φύσης. Διαθέτει από δάση και ανοιχτούς ορίζοντες μέχρι μεγάλες παραλίες και αμμουδιές, ικανοποιώντας τα πιο απαιτητικά γούστα μικρών και μεγάλων επισκεπτών. Ενώ μεταξύ των επιπλέον παροχών που προσφέρει βρίσκεται το Aqua Park που θα κάνει τα παιδιά να περάσουν αξέχαστες γιορτές και εκκλησία στολισμένη και μυροφόρα για να συνεισφέρει στη γενικότερη κατάνυξη των ημερών.

Όσον αφορά το φετινό Πάσχα, το Grecotel Olympia Oasis έχει δημιουργήσει ένα ειδικό εορταστικό πρόγραμμα σε μορφή all inclusive, το οποίο προσφέρει από διαμονή και πλούσια κουζίνα μέχρι events με ζωντανή μουσική και δεκάδες δραστηριότητες για τα παιδιά.

Πάμε να δούμε αναλυτικά το πασχαλινό πρόγραμμα:

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

Olympia Aqua Park

20.000 τ.μ. γεμάτα με πισίνες και νεροτσουλήθρες αποτελούν το όνειρο κάθε μικρού και μεγάλου παιδιού. Με τον καιρό να βρίσκεται στα καλύτερά του, μιας και στην ουσία το ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι δείχνει να έχει ήδη ξεκινήσει γονείς και παιδιά δεν θα ξεκολλήσουν από τον υδάτινο παράδεισο.

Διατροφή

Όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών έως 12 ετών είναι all Inclusive στην Tasty Corner του Oasis on the Beach με μεσημεριανό μπουφέ 12.30-14.30 και με all day snacking. Επίσης, οι μικροί επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν hot dog & τορτίγιες στο Olympia Aqua Park, σαντουιτσάκια & χυμούς στη Grecoland, κέικ, φρούτα & αναψυκτικά στα σαλόνια του Lobby Bar και κρέπες γλυκιές & αλμυρές στο Bon-bon του Oasis on the Beach καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην διατροφή των παιδιών περιλαμβάνονται επίσης όλα τα εορταστικά γεύματα.

Δραστηριότητες

Στο πρόγραμμα του resort βρίσκονται δεκάδες δραστηριότητες, οι οποίες δεν θα αφήσουν τα παιδιά να βαρεθούν στιγμή. Δραστηριότητες όπως:

Ο παιδότοπος της Grecoland

Ο αγαπημένος Καραγκιόζης & παραδοσιακό θέατρο σκιών

Απίθανα πάρτυ

Ποδόσφαιρο

Ο κόσμος των παραμυθιών

Παιδικός κινηματογράφος

Ο μάγος Αντόνιο με ταχυδακτυλουργικά, ζογκλερικά

Τσίρκο με τον κλόουν Ρίκο, circus gags, face painting, pop-corn, μαλλί της γριάς και λιχουδιές, πολύχρωμους φουσκωτούς πύργους

Ομαδικά παιχνίδια, χορό, τραγούδι

Κυνήγι χαμένου θησαυρού

Ping Pong

Καουμπόηδες και ινδιάνοι, βόλτες με ποδήλατα, αλογάκια και τρισχαριτωμένα πόνυ στο δάσος

Η προσφορά περιλαμβάνει:

Καλωσόρισμα με λαμπριάτικα προϊόντα

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ

Ελαφρύ μεσημεριανό με εμπειρία street food στην πλατεία του Oasis on the beach ή ελαφρύ μεσημεριανό μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο

Νηστίσιμο Δείπνο Μ. Παρασκευής

Αναστάσιμο Δείπνο το Μ. Σάββατο

Πασχαλινό Γεύμα την Κυριακή του Πάσχα

Πλούσιο δείπνο σε μπουφέ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα

Δωρεάν αναψυκτικά, μπίρες, νερό και επιλεγμένα κρασιά κατά τη διάρκεια των γευμάτων

Δωρεάν σνακ, παγωτά, επιλεγμένα ποτά, αναψυκτικά, ζεστά και κρύα ροφήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας

Τα παιδιά δωρεάν διαμονή έως 12 ετών και πλήρης διατροφή στην Tasty Corner με πασχαλινές γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Early Dinner για τα παιδιά το Μ. Σάββατο.

Παιδικό πρόγραμμα με πολλές δημιουργικές εξωτερικές δραστηριότητες από την έμπειρη ομάδα παιδαγωγών και animateurs της Grecotel

Έκπτωση 20% στις δραστηριότητες paintball και ιππασίας

Δωρεάν είσοδος στο Olympia Aqua Park

Δωρεάν wifi

Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 3 διαν/σεων απο 22-26.04

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρακάτω θα διαβάσετε αναλυτικά το πρόγραμμα με όλα όσα μπορείτε να απολαύσετε στο Grecotel Olympia Oasis από την Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-Νηστίσιμες γεύσεις και εδέσματα που καλούν οι μέρες στα εστιατόρια του resort με την αύρα του Ιονίου.

-Προτάσεις για εξερευνήσεις στα αρχαία μνημεία, τα ιστορικά χωριά και τις μοναδικές ομορφιές της περιοχής.

-Παραδοσιακό θέατρο σκιών -το λαϊκό πνεύμα που αγγίζει μικρούς και μεγάλους.

-Προγράμματα θαλασσοθεραπείας στο προσώπου και σώματος Elixir Spa.

-Κατανυκτική λειτουργία και περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων μέσα στο συγκρότημα.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

-Πλούσιος πρωινός μπουφές.

-Απόδραση στην Αρχαία Ολυμπία.

-Τσίρκο με τον κλόουν Ρίκο, circus gags, πολύχρωμους φουσκωτούς πύργους και μπαλόνια.

-Ο μάγος Αντόνιο με τα μοναδικά του κόλπα θα σας αφήσει με το στόμα ανοικτό! Πάρτε μέρος σε απίθανους διαγωνισμούς, ταχυδακτυλουργικά, ζογκλερικά, ομαδικά παιχνίδια, χορό, τραγούδι.

-Ειδικές θεραπείες και προσφορές στο Elixir Spa.

-Ποδόσφαιρο, ο κόσμος των παραμυθιών, παιδικός κινηματογράφος.

-Μπουφέ για παιδιά πριν την Ανάσταση.

-Αναστάσιμο Δείπνο με τη φροντίδα των βραβευμένων σεφ του συγκροτήματος με συνοδεία ζωντανής μουσικής.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

-Ποικιλία σπιτικών γεύσεων στον εορταστικό πρωινό μπουφέ.

-Πασχαλινό κέρασμα στους κήπους με τσίπουρο, παραδοσιακούς μεζέδες, λαμπριάτικες λιχουδιές και σπάσιμο αυγών.

-Το γλέντι της Λαμπρής με τον πατροπαράδοτο οβελία, κοκορέτσι, ψητά και παραδοσιακή μουσική.

-Θεραπείες αναζωογόνησης, σπορ και δραστηριότητες.

-Κυνήγι χαμένου θησαυρού.

-Παιδικό πάρτυ με κλόουν, face painting, φουσκωτούς πύργους, λαχταριστό pop-corn, μαλλί της γριάς και λιχουδιές.

-Ζωντανή μουσική στα σαλόνια του ξενοδοχείου.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

-Σπιτικές γεύσεις, πίτες & παραδοσιακά γλυκά στο μπουφέ.

-Αναζητήστε στα χωριά της περιοχής τα πανηγύρια για τον εορτασμό του Αγ. Γεωργίου.

-Μικροί καουμπόηδες και ινδιάνοι, βόλτες με αλογάκια και τρισχαριτωμένα πόνυ στο δάσος.

-Εξερευνήσεις στη φύση και ειδικά προγράμματα με ποδήλατα ή άλογα.

-Τουρνουά ping pong.

-Ελληνική ζωντανή μουσική.

Για περισσότερες πληροφοριές και για τις πασχαλινές σας κρατήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο site του resort.