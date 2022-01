Tripadvisor: Η Κρήτη στους 5 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για το 2022

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τους καλύτερους προορισμούς για το 2022 βάσει των προτιμήσεων των χρηστών του (Travellers' Choice Best of the Best). Η δημοφιλής ταξιδιωτική πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις κριτικές, τις βαθμολογίες και τα αποθηκευμένα μέρη που μοιράζονται οι ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο σε διάστημα ενός έτους και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αναδείξει ό,τι καλύτερο υπάρχει.

Για ακόμη μια χρονιά, τα ελληνικά νησιά είχαν την τιμητική τους στα βραβεία του Tripadvisor. Ένα ελληνικό νησί φιγουράρει στη λίστα με τους 25 πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως- και μάλιστα στην 5η θέση! Ο λόγος για την Κρήτη.

Η Κρήτη πέμπτος πιο δημοφιλής προορισμός παγκοσμίως για το 2022

Image Το Ελαφονήσι στα Χανιά (πηγή: Shutterstock)

Όπως αναφέρει το Tripadvisor, «το νησί της Κρήτης είναι ένα ελληνικό διαμάντι που πλέει στην γαλαζοπράσινη θάλασσα». Με ονειρικές παραλίες και πολυάριθμες αρχαιολογικές και ιστορικές τοποθεσίες, η Κρήτη βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τις συνολικές προτιμήσεις των χρηστών της πλατφόρμας, αφήνοντας πίσω της διάσημους προορισμούς όπως η Ρώμη, το Παρίσι και η Βαρκελώνη.

Tripadvisor: Οι ελληνικές διακρίσεις του 2022

Η Κρήτη δεν είναι η μόνη ελληνική παρουσία στα φετινά βραβεία του Tripαdvisor. Στη λίστα με τους 25 πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης, η Κρήτη βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η Αθήνα στην 14η θέση και η Κέρκυρα στην 16η θέση στις προτιμήσεις των τουριστών. Επίσης, στην κατηγορία «Trending Destinations» («προορισμοί στη μόδα»), στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Ρόδος και στη δέκατη η Σαντορίνη. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει προορισμούς που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ανοδική πορεία όσον αφορά κορυφαίες κριτικές και βαθμολογίες την περασμένη χρονιά.

Ακολουθεί το top 10 με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στον κόσμο, σύμφωνα με το Tripadvisor.

Οι 10 πιο δημοφιλείς παγκόσμιοι προορισμοί για το 2022

1. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Image

2. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Image

3. Κανκούν, Μεξικό

Image

4. Μπαλί, Ινδονησία

Image

5. Κρήτη, Ελλάδα

Image

6. Ρώμη, Ιταλία

Image

7. Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

Image

8. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Image

9. Παρίσι, Γαλλία

Image

10. Χουργκάντα, Αίγυπτος

Image

