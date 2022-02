Tripadvisor: Μία ελληνική παραλία στις 25 καλύτερες του κόσμου για το 2022

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις καλύτερες παραλίες του 2022 βάσει των προτιμήσεων των χρηστών του (Travellers' Choice Best of the Best). Η δημοφιλής ταξιδιωτική πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις κριτικές, τις βαθμολογίες και τα αποθηκευμένα μέρη που μοιράζονται οι ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο σε διάστημα ενός έτους και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αναδείξει ό,τι καλύτερο υπάρχει.

Μία ελληνική παραλία κατάφερε να ξεχωρίσει στα βραβεία του Tripadvisor και να μπει στη λίστα με τις 25 καλύτερες του κόσμου. Ο λόγος τον Μπάλο στα Χανιά της Κρήτης, που βρέθηκε στην 24η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, όπως διαμορφώθηκε από τους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Ο Μπάλος στις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Δεν είναι τυχαίο που ο Μπάλος στα Χανιά βρίσκεται σχεδόν κάθε χρόνο στη λίστα του Tripadvisor με τις καλύτερες παραλίες παγκοσμίως. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία της Κρήτης που φιγουράρει συχνά σε ταξιδιωτικά αφιερώματα του ξένου Τύπου. Η εξωτική παραλία του Μπάλου, στη βόρεια άκρη της χερσονήσου της Γραμβούσας (περίπου 56 χλμ. από τα Χανιά), μοιάζει βγαλμένη κυριολεκτικά από καρτ ποστάλ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια λιμνοθάλασσα με λευκή ψιλή άμμο σαν πούδρα και αβαθή νερά που έχουν όλους τους τόνους του γαλάζιου και του πράσινου. Η λιμνοθάλασσα και η γύρω περιοχή είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.

4 ελληνικές παραλίες στις καλύτερες της Ευρώπης

Ο Μπάλος δεν είναι η μόνη ελληνική παραλία στα φετινά βραβεία του Tripadvisor. Το ελληνικό «άρωμα» είναι έντονο και στη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Στη συγκεκριμένη λίστα, όπου ο Μπάλος σκαρφάλωσε στην 5η θέση, συναντάμε επίσης δύο παραλίες της Μήλου, το Κλέφτικο στην 6η θέση και το Σαρακήνικο στην 16η, καθώς και άλλη μία εντυπωσιακή παραλία της Κρήτης, τα Φαλάσαρνα στα Χανιά, στην 21η θέση.

Ακολουθεί η λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες παγκοσμίως, σύμφωνα με το Tripavdisor

Tripavdisor: Οι 10 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2022

1. Grace Bay Beach, Providenciales, Νήσοι Τουρκ και Κάικος

2. Varadero Beach, Varadero, Κούβα

3. Turquoise Bay, Exmouth, Αυστραλία

4. Quarta Praia, Morro de Sao Paulo, Βραζιλία

5. Eagle Beach, Palm – Eagle Beach, Αρούμπα

6. Radhanagar Beach, Havelock Island, Ινδία

7. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Βραζιλία

8. Trunk Bay Beach, Virgin Islands National Park, Παρθένοι Νήσοι

9. Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Βραζιλία

10. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Ιταλία