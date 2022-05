Lonely Planet: 12 μουσεία της Ευρώπης που πρέπει να επισκεφθείτε

Τα μουσεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρουν οι ευρωπαικές πόλεις. Ανάμεσα στα χιλιάδες μουσεία της Ευρώπης, υπάρχουν αυτά που προκαλούν τον θαυμασμό τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τους «θησαυρούς» που φιλοξενούν, αλλά κι εκείνα που ξεχωρίζουν χάρη στην αρκετά παράξενη θεματολογία τους.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο στις 18 Μαΐου, το Lonely Planet ξεχώρισε και παρουσιάζει μερικά από τα καλύτερα, διασημότερα αλλά και πιο περίεργα μουσεία της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Η λίστα του ταξιδιωτικού οδηγού περιλαμβάνει από διάσημα μουσεία ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού μέχρι άγνωστα «διαμαντάκια» με πρωτότυπα εκθέματα.

Μουσεία Ιστορίας

Μουσείο Ακρόπολης

Πρώτο στη λίστα του Lonely Planet είναι ένα από τα σπουδαιότερα του κόσμου, το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα προερχόμενα αποκλειστικά από την αθηναϊκή Ακρόπολη και τις πλαγιές της. Η έκθεση του μουσείου κορυφώνεται στον τρίτο όροφο, ο οποίος διαμορφώθηκε ειδικά για να υποδεχθεί τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η έκθεση συνδυάζει τα αυθεντικά μαρμάρινα γλυπτά με τα γύψινα αντίγραφα αυτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ή σε άλλα μουσεία του εξωτερικού.

Vasa Museum, Στοκχόλμη

Το σουηδικό πλοίο Βάσα βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι στις 10 Αυγούστου 1628. Μετά από 333 χρόνια στον βυθό της θάλασσας, το τρομερό πολεμικό πλοίο ανασύρθηκε και το ταξίδι του σήμερα συνεχίζεται στο ειδικά διαμορφωμένο μουσείο στη Στοκχόλμη όπου εκτίθεται. Αν βρεθείτε στη σουηδική πρωτεύουσα, μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το Vasa Museum, το πιο δημοφιλές μουσείο της Σκανδιναβίας για να θαυμάσετε από κοντά το πιο όμορφα διατηρημένο πλοίο του 17ου αιώνα στον κόσμο. Το 95% των αρχικών τμημάτων του διατηρείται μέχρι και σήμερα και είναι στολισμένο με εκατοντάδες σκαλιστά γλυπτά.

The Old Operating Theatre Museum and Herb Garret, Λονδίνο

Το Old Operating Theatre Museum and Herb Garret είναι ένα μοναδικό και ατμοσφαιρικό μουσείο που φιλοξενείται σε έναν πύργο παλιάς εκκλησίας κοντά στο Νοσοκομείο Guy's and St Thomas' του Λονδίνου. Η σοφίτα εδώ, που ανακαλύφθηκε εκ νέου το 1956, χρησιμοποιήθηκε τον 19ο αιώνα για την αποθήκευση φαρμακευτικών βοτάνων και φιλοξενεί το παλαιότερο σωζόμενο χειρουργείο της Βρετανίας, που χρονολογείται από το 1822.

Μουσεία τέχνης και πολιτισμού

Με τέτοιο πλούτο πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς τα καλύτερα μουσεία τέχνης και πολιτισμού της Ευρώπης. Η Φλωρεντία, η πόλη της Αναγέννησης, έχει εκθαμβωτικές συλλογές σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες. Τα Μουσεία του Βατικανού στη Ρώμη διαθέτουν πληθώρα καλλιτεχνικών θησαυρών. To Νησί των Μουσείων στο Βερολίνο, το παγκοσμίου φήμης Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το Museu Picasso της Βαρκελώνης και τα μουσεία στο Χρυσό Τρίγωνο της Τέχνης στη Μαδρίτη είναι μερικά μόνο από τους διασημότερους προορισμούς. Ωστόσο, το Lonely Planet ξεχώρισε και προτείνει δύο λιγότερα γνωστά μουσεία που αξίζει να ανακαλύψετε:

Green Vault, Δρέσδη

Το ιστορικό «Πράσινο Θησαυροφυλάκιο» της Δρέσδης φιλοξενεί μια συλλογή από 3.000 πολύτιμα κοσμήματα και πολύτιμα διακοσμητικά αντικείμενα που χρονολογούνται από τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Στο Green Vault, μικρές ομάδες επισκεπτών ακολουθούν τον ηχητικό οδηγό μέσα από τα οκτώ δωμάτια όπου οι θησαυροί εκτίθενται ανοιχτά σε πολυτελώς διακοσμημένα σκηνικά και τοίχους με καθρέφτη.

Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Όντενσε, Δανία

Μόλις 90 λεπτά με το τρένο από την Κοπεγχάγη βρίσκεται η γοητευτική πόλη Odense, η γενέτειρα του διάσημου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ο λόγος για να βρεθεί κανείς εδώ είναι το ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο μουσείο H.C. Andersens Hus που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του. Οι εικόνες που λαμβάνει ο επισκέπτης θα τον παραπέμπουν στις σελίδες των παραμυθιών που ξεφυλλίζει αλλά με μια πιο σύγχρονη ματιά, λένε οι δημιουργοί του μουσείου.

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Βιέννη

Τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια φυσικής ιστορίας καλύπτονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βιέννης. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1748 από τον Φραγκίσκο Στέφανο της Λωραίννης και στεγάζει σήμερα μια από τις πιο πλούσιες συλλογές του κόσμου. Στους πολυάριθμους εντυπωσιακούς ορόφους του, παρουσιάζονται διαδραστικά εκθέματα από τους τομείς της φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοανθρωπολογίας και προϊστορίας. Έχει την ίδια πρόσοψη με το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντί του.



Messner Mountain Museum, Ιταλικές Άλπεις

Το Messner Mountain Museum είναι ένα δίκτυο έξι μουσείων στις Ιταλικές Άλπεις, αφιερωμένο στη σχέση μεταξύ ανθρώπων και βουνών, που δημιουργήθηκε από τον Ιταλό ορειβάτη Reinhold Messner. Το Μουσείο στα Σύννεφα στους Δολομίτες εξετάζει την τοπική γεωλογία μέσα από τα τεχνουργήματα των πρώτων ορειβατών και φυσικών επιστημόνων που εξερεύνησαν τα κρυφά σημεία της περιοχής. Το Μουσείο Ortles είναι αφιερωμένο στον πάγο και τους παγετώνες. To Μουσείο Corones, στην κορυφή της Kronplatz, σχεδιασμένο από τη Zaha Hadid, ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή πανοραμική θέα στα βουνά.

Επιστήμη, τεχνολογία και μεταφορές

NEMO Science Museum, Άμστερνταμ

Το διαδραστικό Μουσείο Επιστημών Nemo στο Άμστερνταμ είναι ένα κορυφαίο επιστημονικό μουσείο για παιδιά. Για μεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας 12 ετών και άνω), η γκαλερί Humania εξετάζει τη βιολογία, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία των ανθρώπων, με σωματικές προκλήσεις και πειράγματα εγκεφάλου που θα βοηθούν τους επισκέπτες να μάθουν περισσότερα για το πώς λειτουργεί το σώμα μας.



Ελβετικό Μουσείο Μεταφορών, Λουκέρνη, Ελβετία

Το Verkehrshaus στη Λουκέρνη είναι το πιο δημοφιλές μουσείο της Ελβετίας και ένας αγαπημένος προορισμός για οικογένειες. Ένα διαδραστικό μουσείο για μικρούς και μεγάλους, με κάθε μεταφορικό μέσο που υπάρχει στον κόσμο. Πολύ δημοφιλές είναι και το πλανητάριο που υπάρχει στο συγκεκριμένο μουσείο.



Musée des Égouts, Παρίσι

Το Musée des Egouts (Μουσείο Υπονόμων) προσκαλεί τους επισκέπτες του να μπουν στις σήραγγες των υπονόμων κάτω από το Παρίσι και να μάθουν την ιστορία και τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της πόλης. Μετά από μια εκτεταμένη ανακαίνιση, το μουσείο άνοιξε ξανά το 2021 με ένα νέο κτήριο εισόδου, βελτιωμένες εκθέσεις και έναν πλήρως προσβάσιμο χώρο.

Τα περίεργα

Μουσείο Διαλυμένων Σχέσεων, Ζάγκρεμπ, Κροατία

Εσείς γνωρίζατε ότι υπάρχει μουσείο αφιερωμένο στις αποτυχημένες ερωτικές σχέσεις; Το Μουσείο Χαλασμένων Σχέσεων στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας έχει σαν εκθέματα προσωπικά αντικείμενα που απέμειναν από σχέσεις που τελειώσαν. Δωρεές απ΄ όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε ολόλευκα δωμάτια, συνοδευόμενες από την ιστορία τους, είτε πρόκειται για οικογενειακές σχέσεις είτε για ερωτικές σχέσεις.

Μουσείο Γυναικείου Κόλπου, Λονδίνο

Το Μουσείο Γυναικείου Κόλπου στο Λονδίνο ξεκίνησε το 2017 ως μια επιτυχημένη περιοδεύουσα έκθεση, η οποία πλέον φιλοξενείται σε έναν χώρο στο Benthal Green. Στόχος των ανθρώπων πίσω από τη δημιουργία του μουσείου, είναι η εκπαίδευση για τη γυναικολογική ανατομία και η απενοχοποίηση του γυναικείου σώματος.