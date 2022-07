Travel+Leisure: Τρία ελληνικά νησιά στα 25 καλύτερα του κόσμου

Το αμερικανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Travel+Leisure δημοσίευσε τις λίστες του με τα καλύτερα του 2022 (World’s Best Awards), βάσει ψηφοφορίας των αναγνωστών του. Οι ταξιδιώτες ψήφισαν λαμβάνοντας υπόψη τους τις δραστηριότητες, τα αξιοθέατα, τη φυσική ομορφιά, τις παραλίες, το φαγητό και τη φιλοξενία των κατοίκων.

Η Ελλάδα έχει δυναμική παρουσία στα συγκεκριμένα βραβεία για ακόμη μία χρονιά. Τρία ελληνικά νησιά καταφέραν να διακριθούν και να μπουν στη λίστα με τα 25 καλύτερα του κόσμου (Best Islands in the World). Συγκεκριμένα, η Μήλος κατέλαβε την 4η θέση, η Πάρος την 12η θέση και η Κρήτη την 22η θέση.

Διαβάστε ακόμη:

Μήλος, Πάρος και Κρήτη στα καλύτερα νησιά του κόσμου

Image Μήλος (πηγή: Shutterstock)

Σύμφωνα με τους αναγνώστες του Travel+Leisure, η Μήλος είναι το τέταρτο «καλύτερο νησί στην κόσμο» για το 2022. Το κυκλαδίτικο νησί κατάφερε να συγκεντρώσει 92.50 βαθμούς (με άριστα το 100) από τους αναγνώστες του περιοδικού. Πάνω από 70 παραλίες, τοπία που μοιάζουν σεληνιακά, σπηλιές που αφηγούνται ιστορίες για πειρατές και κρυστάλλινα νερά που αντικατοπτρίζουν καλοκαιρινά όνειρα. Οι εικόνες της Μήλου συναγωνίζονται σε ομορφιά η μία την άλλη.

Image Πάρος (πηγή: Shutterstock)

Η Πάρος βρέθηκε στην 12η θέση με συνολική βαθμολογία 90.62. Το τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη με τη φυσική ομορφιά, τις παραλίες, τη φιλοξενία των ντόπιων και τα χωριά του. Η Πάρος μπορεί να ικανοποιήσει κάθε γούστο αφού εντυπωσιάζει τόσο τους κοσμοπολίτες, όσο κι εκείνους που αγαπούν την ήρεμη, καλοκαιρινή ζωή.

Image Κρήτη (πηγή: Shutterstock)

Στην 22η θέση συναντάμε την Κρήτη, έναν από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας ξεχωρίζει για τον πολιτισμό του, τα τοπία του, την κουζίνα του και τη μυθολογική ιστορία του, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες σε κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μήλος, η Πάρος και η Κρήτη μπήκαν στη λίστα του Travel+Leisure και με τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας την 2η, την 3η και την 7η θέση αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει ουκ ολίγα ελληνικά νησιά. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης για το 2022, συναντάμε επίσης την Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου στην 10η θέση, τη Σαντορίνη στην 13η θέση, τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα στην 19η θέση και τη Μύκονο στην 20η θέση.

Travel+Leisure: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα νησιά του κόσμου για το 2022

1. Ίσκια, Ιταλία

Image

2. Μαλδίβες

Image



3. Μπαλί, Ινδονησία

Image

4. Μήλος, Ελλάδα

Image

5. Νησιά Φίτζι

Image

6. Γκαλαπάγκος

Image



7. Πουκέτ, Ταϊλάνδη

Image

8. Δομινίκα

Image

9. Μπορακάι, Φιλιππίνες

Image

10. Κέιπ Μπρίτον, Καναδάς

Image

Πηγή φωτογραφιών: Shutterstock

Δείτε ολόκληρες τις λίστες των βραβείων εδώ