Προορισμός μας το «π», το Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού, στο ομορφότερο μπαλκόνι των Δελφών

«Μηδέν Άγαν» σημαίνει «τίποτα περιττό». Είναι η γνωστή ρήση που ήταν χαραγμένη στους τοίχους του ιερού του Απόλλωνα, στο Μαντείο των Δελφών. Αποδίδεται στον Χείλωνα τον Λακεδαιμόνιο, έναν από τους Eπτά Σοφούς του Αρχαίου Kόσμου και με αυτή τη φράση ήθελε να υποδηλώσει ότι η αλήθεια βρίσκεται στο μέσον και χωρίς υπερβολές.

Περίπου 2.500 χρόνια μετά η παραπάνω φράση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το «τίποτα περιττό» αποτελεί μια αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα του σύγχρονου κόσμου. Έτσι, η Polygreen, εταιρεία ηγέτης στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αποφάσισε να υιοθετήσει το «μηδέν άγαν» στη φιλοσοφία της δραστηριότητας του, που μάλιστα έχουν εφαρμογή και στον ιστορικό τόπο των Δελφών.

Το ταξίδι Αθήνα - Δελφοί

Image Μια στάση στην Αράχωβα κι από εκεί στους Δελφούς

Μετά από πρόσκληση της Polygreen, μια ηλιόλουστη Παρασκευή του Οκτωβρίου αφήσαμε το γραφείο και μπήκαμε στο αυτοκίνητο με προορισμό τον ομφαλό της Γης και το «π». Η διαδρομή ήταν ξεκούραστη, με μεγάλες ευθείες (εκτός από το τελευταίο κομμάτι) και χωρίς να το καταλάβουμε, σε περίπου δύο ώρες, είχαμε βρεθεί στην άκρως τουριστική Αράχωβα.

Από εκεί οι Δελφοί απέχουν 8 λεπτά με το αυτοκίνητο. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχαμε ανοίξει καν το GPS στο κινητό μας. Οι πινακίδες στο δρόμο μας οδηγούσαν μια χαρά. Ωστόσο φτάνοντας στο χωριό των Δελφών, πατήσαμε το γράμμα «π» στους χάρτες του κινητού, προκειμένου να εντοπίσουμε το Παγκόσμιο Κέντρο για την Κυκλική Οικονομία και τον Πολιτισμό. Ουσιαστικά βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. Πολλοί γνωρίζουν το σημείο και ως «Παβίλιον».

Το Παγκόσμιο Κέντρο για την Κυκλική Οικονομία και τον Πολιτισμό

Image Ο προαύλιος χώρος του Παγκόσμιου Κέντρου για την Κυκλική Οικονομία και τον Πολιτισμό

Εκεί, άλλωστε, ήταν που χτίστηκε το 1959 ένας χώρος-κόσμημα από ντόπια υλικά και πλάκες Πηλίου στη σκεπή από τους κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες Δημήτρη και Πέτρο Πικιώνη. Ένα κτίσμα απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, το οποίο διέθετε το ομορφότερο μπαλκόνι των Δελφών με απίστευτη θέα στον κάμπο της Ιτέας, τον Ελαιώνα της Άμφισσας και τον κόλπο του Γαλαξιδίου. Στο εσωτερικό του, το λίθινο τζάκι, το δάπεδο καθώς και οι ανάγλυφες εντοιχισμένες πλάκες ήταν μερικά από τα ιδιαίτερα όμορφα στοιχεία του.

Image Το ομορφότερο μπαλκόνι των Δελφών, στο «π»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, πολλές διασημότητες της δεκαετίας του ’60 (το ζεύγος Αμαλίας και Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Τζάκι Κέννεντι, η Μαρία Κάλλας, ο Αλέξης Μινωτής) απόλαυσαν τη μαγευτική θέα που προσέφερε το μπαλκόνι του χώρου. Έκτοτε, το κτίριο εγκαταλείφθηκε και δεν ήταν πλέον επισκέψιμο.

Image H θέα αππό το μπαλκόνι του «π»

Η αναστήλωσή του έγινε με απόλυτο σεβασμό στο αρχικό κτήριο, ενώ έχουν παραμείνει ακόμη οι ανάγλυφες εντοιχισμένες πλάκες στο εσωτερικό. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, μας υποδέχτηκε η ομάδα της Polygreen και υπεύθυνοι του «π», προκειμένου να μας ξεναγήσουν και να μας κάνουν να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς είναι αυτό το εγχείρημα.

π = 3,14

Image Η είσοδος του «π» στους Δελφούς

H Polygreen εμπνεύστηκε το όνομα του χώρου από την πιο διάσημη μαθηματική σταθερά, το π=3,14, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του κύκλου. Όπως μας εξήγησαν οι άνθρωποί της, η ονομασία αυτή έχει τεράστια σημασία. Το «π» στα μαθηματικά πρόκειται για τον λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, δηλαδή ενός κυκλικού στοιχείου προς κάτι γραμμικό.

Το γεφύρωμα του Πολιτισμού με την Κυκλική Οικονομία, αλλά και της Τέχνης με το Περιβάλλον ήταν πρωταρχικοί στόχοι της Polygreen.

Στη φιλοσοφία της Polygreen αφήνουμε πίσω τη γραμμική οικονομία και πηγαίνουμε στην κυκλική, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη των αποβλήτων και τη συνεχή χρήση των πόρων. Αυτή η αναγεννητική προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή γραμμική οικονομία, η οποία έχει μια γραμμική ροή αγαθών γνωστή και ως "take-make-waste".

Image Η έκθεση Keeping Time μέχρι τις 30 Οκτωβρίου στον χώρο του «π»

Στο «π» φιλοξενούνται εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια αλλά και εκθέσεις έργων καλλιτεχνών διεθνούς φήμης και εγνωσμένου καλλιτεχνικού επιπέδου που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης με κύριο όχημα τη σύγχρονη τέχνη.

Ο μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός PCAI (Polygreen Culture and Art Initiative) της Polygreen έχει αναλάβει τη διοργάνωση της φιλοξενίας καλλιτεχνών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα εμπνευστούν από το τοπίο και τη σημασία της βιωσιμότητας και θα δημιουργήσουν έργα σύγχρονης τέχνης, αλλά και εικαστικές εκθέσεις.

Image Carly Glovinsky, Canning the Sunset © PCAI

Κατά την επίσκεψη μας και μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου, στο χώρο του «π» φιλοξενείται η έκθεση Keeping Time, η οποία αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του καλλιτεχνικού προγράμματος του PCAI στο «π». Σε αυτή φιλοξενούνται έργα των Carly Glovinski, Lynne Harlow και Charly Nijensohn, τα οποία λειτουργούν ως ένας προβληματισμός γύρω από τον χρόνο και την υλικότητα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η έκθεση είναι ανοιχτή Τετάρτη με Κυριακή από τις 9 ως τις 12 το πρωί κι από τις 5 ως τις 8 το απόγευμα.

Image Lynne Harlow, Delphi Lodstars © PCAI

Σ' αυτό τον ιστορικό χώρο μπορούν να φιλοξενηθούν θεσμικές ή εταιρικές εκδηλώσεις, meetings ή συνεντεύξεις τύπου με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στους Δελφούς, άλλωστε, διοργανώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, στο οποίο το «π» μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για εταιρικές συναντήσεις.

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα ομορφότερα «μπαλκόνια» της Ελλάδος, στον προαύλιο χώρο του «π» μπορούν να φιλοξενηθούν activities που συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση. Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Δελφοί ως «ο ομφαλός της Γης», έχουν ξεχωριστή ενέργεια, ιδανική για δραστηριότητες όπως yoga, διαλογισμό, ή περίπατο στη φύση ακολουθώντας το αρχαίο μονοπάτι των Δελφών που συνδέει το χωριό με την Ιτέα και το Γαλαξίδι.

Image Προγράμματα wellness στο «π»

Διαχρονικός στόχος της Polygreen, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής συνείδησης και κουλτούρας, αναφορικά με το περιβάλλον. Οποιαδήποτε εκδήλωση πραγματοποιηθεί στον χώρο του «π» θα είναι zero waste εκδήλωση, μέσω της υπηρεσίας Just Go Zero της Polygreen. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε ειδικούς και ξεχωριστούς κάδους θα συγκεντρώνονται τα απόβλητα που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της και μέσω έξυπνων ζυγαριών θα είναι διαθέσιμα real time τα στοιχεία που αφορούν στην επίτευξη του διαχωρισμού και στον συνολικό όγκο. Στη συνέχεια θα μαζεύονται και θα αξιοποιούνται από την Polygreen με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μειώνοντας έτσι το αποτύπωμά τους στο φυσικό περιβάλλον.

Γεύσεις και αρώματα του «π»

Image Tα υλικά για το ποτό του «π»

Μετά τα όσα ενδιαφέροντα μας εξήγησε η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του «π», έφτασε η στιγμή της χαλάρωσης με ένα ειδικό ποτό που εμπνεύστηκε και έφτιαξε ο Λεωνίδας Σακελλαρίου.

Με καταγωγή από τους Δελφούς και έχοντας εμπειρία χρόνων από τον χώρο της εστίασης, ο Λεωνίδας δημιούργησε το ποτό του «π» ως καλωσόρισμα στους επισκέπτες, με έντονα αρώματα θυμαριού και δεντρολίβανου, με λικέρ ελιάς από τον ελαιώνα των Δελφών, έλαια λεμονιών από το Χρισσό, το χωριό που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το υπέροχο μπαλκόνι του «π» και ένα φύλλο δάφνης - σήμα κατατεθέν των Δελφών. Αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου ποτού είναι ο στόχος να έχει ο επισκέπτης και μία γευστική εμπειρία του τόπου, κάτι που αν ρωτάτε εμάς που το γευτήκαμε, λειτουργεί εξαιρετικά.

Image Ο Λεωνίδας Σακελλαρίου παρουσιάζει το ποτό του «π»

Ο χρόνος στο «π» είναι σχετικός και περνάει τόσο γρήγορα, που δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Είναι η ενέργεια του σημείου, η θέα και ο χώρος που σε κάνουν να «χάνεσαι» από την πραγματικότητα.

Αν και όσο νυχτώνει, το μέρος γίνεται ακόμη πιο μαγικό, έπρεπε να αφήσουμε το Παγκόσμιο Κέντρο για την Κυκλική Οικονομία και τον Πολιτισμό και να επιστρέψουμε στη βάση μας.

Image

Το καλό βέβαια είναι πως οι Δελφοί έχουν τον τρόπο τους να σε κάνουν να επιστρέψεις. Και δεν χρειάζεται καν να πάρεις χρησμό από την Πυθία για να σιγουρευτείς γι' αυτό.

Φωτογραφίες: Χρήστος Λώλος