Zeus International: 16 Βραβεία Αριστείας στα Greek Hospitality Awards 2022

Τα ξενοδοχεία Wyndham Athens Residence στην Αθήνα, το Wyndham Grand Crete Mirabello Bay στην Κρήτη, τo νέο Ammoa Luxury Hotel and Spa Resort στη Χαλκιδική και το ΚoSea Boutique Hotel στην Κω, απέσπασαν 4 Χρυσά βραβεία στις κατηγορίες “Best Greek Apartment City Hotel”, “Best Greek Hotel Marina”, “Best Greek New Resort”, και “Best Greek New City Hotel” αντίστοιχα.

Image

Επιπλέον, τo ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens στην Αθήνα διακρίθηκε με 2 Ασημένια Βραβεία στις κατηγορίες “Best Greek View City Hotel” και “Best Greek MICE City Hotel”, ενώ το Wyndham Grand Crete Mirabello Bay στην κατηγορία «Best Greek Hotel Dining Experience». Από δυο ασημένια βραβεία απέσπασαν επίσης το Dolce Athens Attica Riviera για τις κατηγορίες ‘’Best Greek MICE Resort’’ και “Best Greek City Wellness Resort’’ και το ΑΜΜΟΑ Luxury Resort & Spa για τις κατηγορίες "Best Greek Family Resort» και “Βest Greek Wellness Resort”. Τέλος, με χάλκινα βραβεία διακρίθηκαν το ξενοδοχείο Eretria Hotel & Spa Resort και το Lazart Hotel στις κατηγορίες “Best Greek All-Inclusive Resort” και “Best Greek Business City Hotel”, αντίστοιχα.

Image

Ιδιαίτερη σημασία είχαν όμως τα 3 εταιρικά βραβεία που απέσπασε η Zeus International Hotels & Resorts στην κατηγορία “Best Greek Hotel Management Strategy” με χρυσό, και ασημένια στις κατηγορίες “Best Greek Hotel Brand” και “Best Greek Hotel Marketing Strategy”, επιβεβαιώνοντας την καινοτομία, πρωτοπορία και όλες τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και δράσεις της εταιρίας για το κάθε ξενοδοχείο και resort ξεχωριστά, καθιστώντας την ανάμεσα στις κορυφαίες του κλάδου.

Image

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κος Σιγανός Χάρης της Zeus International Hotels & Resorts: «Συνεχίζουμε να δημιουργούμε προορισμούς με δυνατές εμπειρίες και ολοένα πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον χώρο του τουρισμού, παρά τις ιδαιίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε ως χώρα με τον τουρισμό κάθε χρονιά. Η βράβευση του κάθε ξενοδοχείου & resort ξεχωριστά, αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση των προσπαθειών μας και μας ωθεί κάθε χρόνο να θέτουμε τον πήχη μας ακόμα πιο ψηλά».

Image

Zeus International

Η Zeus International Hotels & Resorts είναι μία ηγετική εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων. Δραστηριοποιείται από το 2014 σε πάνω από 5 χώρες και με περισσότερα από 25 ξενοδοχεία. Έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά του hotel management, αποτελώντας το βασικό στρατηγικό συνεργάτη των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών αλυσίδων στον κόσμο, όπως των Wyndham Hotels & Resorts, Radisson Hotels, Hilton Hotels, Marriott Hotels και άλλων θεσμικών επενδυτών. Η Ζeus International Hotels & Resorts εφαρμόζει τις πιο δημιουργικές στρατηγικές πωλήσεων και marketing σχεδιασμένες αποκλειστικά ώστε να καλύπτουν τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες. Η μελέτη και στρατηγική που σχεδιάζεται ξεχωριστά για την κάθε μονάδα, αντικατροπτρίζει την τεχνογνωσία και τον σεβασμό της Zeus για τον κάθε επισκέπτη. Η δημιουργία μοναδικών εμπειριών μέσα από το κάθε ξενοδοχείο της, είναι το βασικό της μέλημα ώστε να ξεχωρίζει πάντα στις επιλογές του κοινού εντός και εκτός Ελλάδας.