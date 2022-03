Φλωρεντία: Οδηγός για ένα αξέχαστο ταξίδι στην πόλη της Αναγέννησης

Φλωρεντία σημαίνει «ανθισμένη» και πράγματι αυτή η πόλη είναι κέντρο πολιτισμού που ανθεί μέχρι τις μέρες μας, μαγνητίζοντας τον τουρισμό όσο λίγα σημεία του κόσμου. Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Άρνου, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης είναι αναμφισβήτητα μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Το ιστορικό κέντρο της, που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO, «ξεχειλίζει» από μοναδικά αριστουργήματα τέχνης και αρχιτεκτονικής.

Συνυφασμένη με την Αναγέννηση, την τέχνη, τον ρομαντισμό και την αισθητική, η Φλωρεντία είναι ένα μεγάλο και ζωντανό υπαίθριο μουσείο. Η αφρόκρεμα των καλλιτεχνών πέρασε από τους δρόμους της - ανάμεσά τους οι Μιχαήλ Άγγελος, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μποτιτσέλι και Μπρουνελέσκι. Τα ανάκτορα των Μεδίκων, τα έργα των μεγάλων καλλιτεχνών της Αναγέννησης, οι εντυπωσιακοί καθεδρικοί, τα ιστορικά καταστήματα και η παραδοσιακή κουζίνα της Τοσκάνης θα σας κάνουν να μην θέλετε να φύγετε ποτέ από αυτή τη γοητευτική πόλη της Ιταλίας.

Τα top αξιοθέατα της Φλωρεντίας

Galleria degli Uffizi

Η παγκοσμίως διάσημη Galleria degli Uffizi αποτελεί must αξιοθέατο για τους λάτρεις της τέχνης. Aνάμεσα σε άλλα, θα δείτε από κοντά τη «Γέννηση της Aφροδίτης» του Mποτιτσέλι, τον Δούκα και τη Δούκισσα του Πιέρο ντελά Φραντσέσκα, την Aγία Oικογένεια του Mιχαήλ Άγγελου, τον Eυαγγελισμό του Λεονάρντο ντα Bίντσι και πλήθος άλλων αναγεννησιακών έργων τέχνης. Οι ουρές είναι τεράστιες, γι' αυτό φροντίστε να κλείσετε online το εισιτήριο σας αρκετό καιρό πριν επισκεφθείτε την πόλη.

Duomo

Το αδιαμφισβήτητο αριστούργημα και σύμβολο της πόλης, ο καθεδρικός της Santa Maria del Fiore - γνωστότερος ως Duomo- δεσπόζει στην ομώνυμη πλατεία και επισκιάζει τα πάντα γύρω του. Το επιβλητικό κτήριο, με τον θρυλικό τρούλο του Μπρουνελέσκι και την πρόσοψη από λευκό, πράσινο και ροζ μάρμαρο, προκαλεί δέος. Μπροστά στον καθεδρικό βρίσκεται το Βαπτιστήριο, ένα από τα παλαιότερα κτήρια της πόλης, γνωστό για τις περίφημες Πύλες του Παραδείσου. Το campanile (καμπαναριό), το οποίο σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Τζιότο το 1334, έχει ύψος 85 μέτρα και η θέα από την κορυφή του σε όλη την πόλη είναι μαγική.

Piazza della Signoria & Palazzo Vecchio

Η πιο εντυπωσιακή πλατεία της Φλωρεντίας είναι η Piazza della Signoria, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Εδώ δεσπόζει το Palazzo Vecchio, έργο των αρχών του 13ου αιώνα και ιστορική έδρα της φλωρεντινής κυβέρνησης. Ο πύργος του έχει ύψος 94 μ. και με τις εντυπωσιακές του επάλξεις αποτελεί ένα ακόμη σύμβολο της πόλης. Στην είσοδο του Palazzo Vecchio θα δείτε το αντίγραφο του Δαυίδ του Μιχαήλ Άγγελου (το αυθεντικό έργο βρισκόταν εδώ για 370 χρόνια μέχρι το 1873, οπότε μεταφέρθηκε στην Galleria dell’Academia). Εδώ θα θαυμάσετε επίσης το εκπληκτικό σιντριβάνι του Ποσειδώνα (έργο του Αμανάτι), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Loggia della Signoria, μια υπαίθρια γκαλερί που φιλοξενεί διάφορα γλυπτά.

Ponte Vecchio

Σύμβολο της Φλωρεντίας, η Ponte Vecchio (Παλιά Γέφυρα) χρονολογείται από το 1345 και ήταν η πρώτη γέφυρα που ένωνε τις όχθες του ποταμού Άρνου, αλλά και η μοναδική γέφυρα της Φλωρεντίας που διασώθηκε από τους βομβαρδισμούς του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα μαγαζιά που είναι στοιβαγμένα πάνω της ήταν στο παρελθόν κρεοπωλεία και βυρσοδεψεία, ενώ σήμερα στεγάζουν μερικά από τα πιο γνωστά κοσμηματοπωλεία της πόλης.

Galleria dell'Accademia

Άλλο ένα σπουδαίο μουσείο της πόλης που δεν πρέπει να χάσετε είναι η Galleria dell' Accademia, μέρος της οποίας λειτουργεί ως Σχολή Καλών Τεχνών. Αγοράστε νωρίς τα εισιτήριά σας για να δείτε τον αυθεντικό Δαυίδ, το κορυφαίο γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου που φιλοξενείται εδώ. Θα δείτε επίσης κι άλλα γλυπτά του ιδίου, πίνακες της Αναγέννησης κ.ά.

Piazzale Michelangelo

Ένα από τα καλύτερα σημεία για να θαυμάσετε την πόλη από ψηλά είναι η πλατεία Michelangelo, η οποία βρίσκεται πάνω σε λόφο νότια του ποταμού Άρνου και της γέφυρας Ponte alle Gracie. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Μιχαήλ Άγγελου και το κέντρο της κοσμεί ένα μπρούτζινο αντίγραφο του Δαυίδ.

Palazzo Pitti & Giardini di Boboli

Το Palazzo Pitti, στην περιοχή Oltrarno, αποτέλεσε βασιλική κατοικία των Μεδίκων για τρεις αιώνες περίπου. Άξια θαυμασμού είναι τα μουσεία που φιλοξενούνται στο χώρο, με κορυφαία την Παλατινή Πινακοθήκη όπου θα δείτε πίνακες από την ιδιωτική συλλογή της οικογένεια των Μεδίκων. Ακριβώς πίσω από το Palazzo Pitti εκτείνονται οι θαυμάσιοι κήποι Boboli, ένα από τα πιο όμορφα δείγματα ιταλικών κήπων.

Santa Croce

Άλλη διάσημη εκκλησία που αξίζει να επισκεφθείτε στη Φλωρεντία είναι η γοτθικής αρχιτεκτονικής Santa Croce, στην Piazza Santa Croce, ο μεγαλύτερος ναός του τάγματος των Φραγκισκανών. Χτισμένη το 1294, φιλοξενεί τους τάφους αρκετών επιφανών κατοίκων της Φλωρεντίας μεταξύ των οποίων ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Δάντης. Το πλούσιο και μεγάλο εσωτερικό της περιέχει εκπληκτικά βιτρό και υπέροχες τοιχογραφίες.

Οι γεύσεις της Φλωρεντίας

Από τους γευστικούς θησαυρούς που ανακαλύπτεις στις αγορές της πόλης μέχρι τις τρατορίες και τα βραβευμένα εστιατόρια, το φαγητό στη Φλωρεντία είναι εξαιρετικό. Σεβασμός στην παράδοση και απλά υλικά χαρακτηρίζουν την κουζίνα της Τοσκάνης. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τη φημισμένη bistecca alla fiorentina (μια πραγματκά τεράστια μπριζόλα από τις τοπικές ράτσες βοοειδών Chianina ή Maremmara). Αν είστε λάτρεις του πατσά, ενδώστε σε ένα πιάτο trippa alla fiorentinα (πατσά κοκκινιστό). Μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στην κεντρική αγορά (Mercato Centrale)- το «στομάχι» της Φλωρεντίας. Εκεί θα περιπλανηθείτε ανάμεσα σε πάγκους φορτωμένους με κάθε λογής λιχουδιές, ενώ στον πρώτο όροφο θα βρείτε πολλά food stands με ό,τι τραβάει η ψυχή σας- από πίτσες και ζυμαρικά μέχρι παγωτά.

Για καλή παραδοσιακή κουζίνα προτείνουμε την Trattoria Sostanza (Via del Porcellana 25), την Trattoria Mario (Via Rosina 2r) και την Trattoria Sabatino (Via Pisana 2r). Για φοβερή πίτσα, πιάστε τραπέζι στο Da Gherardo (Borgo S. Frediano 57r), στο Il Pizzaiuolo (Via de' Macci 113) ή στο Gusta Pizza (Via Maggio, 46r). Οι λάτρεις του καλού παγωτού πρέπει να κάνουν μία ή και περισσότερες στάσεις στο Στο Perché no! (Via dei Tavolini 19), στο La Carraia (Piazza Nazario Sauro) και στο Vivoli (Via dell’Isola delle Stinche, 7/r).

Shopping

Η Φλωρεντία διαθέτει μια από τις καλύτερες αγορές της Ευρώπης. Από χειροποίητα δερμάτινα είδη και κοσμήματα μέχρι υψηλή ραπτική, θα βρείτε τα πάντα. Επώνυμοι οίκοι σχεδιαστών και κορυφαία κοσμηματοπωλεία βρίσκονται στις οδούς Via de' Tornabuoni, Via degli Strozzi και Via della Vigna Nuova. Οι Via Maggio και Via de' Fossi είναι γεμάτες με καταστήματα με αντίκες. Για κοσμήματα θα βρείτε πολλά καταστήματα στο Ponte Vecchio. Επίσης, υπάρχουν αρκετές υπαίθριες αγορές για φαγητό, ρούχα και αντίκες. Η πιο γνωστή είναι η αγορά του San Lorenzo για δερμάτινα είδη.