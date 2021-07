ONOMA Hotel: Στη Θεσσαλονίκη βρήκαμε τον πεντάστερο παράδεισο διαμονής για όλους τους millennials

Θυμάμαι ότι ήταν 2012 η τελευταία φορά που είχα βρεθεί στα όμορφα στενά της Θεσσαλονίκης. Ήμουν τότε φοιτητής και επισκεπτόμουν την πόλη με την πρώτη ευκαιρία, αφού είχε μια ιδιαίτερη αύρα και μια καταπληκτική νυχτερινή ζωή. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα φανταστικό urban στοιχείο το οποίο ενώνεται με την κλασικότατα των ιστορικών κτηρίων τα οποία δείχνουν τη μακρόχρονη ιστορία της.

Όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία να περάσω ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στο ONOMA Hotel και στη μαγευτική νύμφη του Θερμαϊκού δεν μπορούσα να πω όχι. Η εμπειρία που είχα μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου ήταν κάτι μοναδικό, αφού μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ένας παράδεισος για κάθε millennial. Από arcade games και φλιπεράκι μέχρι την υπέροχη digital ατμόσφαιρα που σου βγάζει ο χώρος.

Το σύγχρονο και urban ONOMA Hotel

Το ONOMA Hotel δεν είναι συνηθισμένο ξενοδοχείο, καθώς ο ταξιδιώτης που θα το επιλέξει θα έχει μια μοναδική εμπειρία η οποία μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ευχάριστο ταξίδι στον χρόνο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι ακριβώς από τον Σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό που θα σου τραβήξει την προσοχή με το που φτάσεις, είναι η smart πινακίδα του, η οποία αλλάζει χρώμα κατά την διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, μπορεί να παίξει και ειδικά backround τα οποία ομορφαίνουν την ατμόσφαιρα.

Image

Με το που περάσεις τις πόρτες του, στην κεντρική αίθουσα θα σε υποδεχθεί ο Seeker. Πρόκειται για ένα γλυπτό το οποίο αντιπροσωπεύει τον σύγχρονο ταξιδιώτη και δίνει την urban αίσθηση μέσα στον χώρο. Οι λάτρεις της τεχνολογίας θα εντυπωσιαστούν, καθώς υπάρχει αρκετή μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου. Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του χώρου, το ξενοδοχείο «θέλει να γνωρίζει προσωπικά τους επισκέπτες του και να τους φωνάζει με το όνομα τους, που σημαίνει τι τους αρέσει, τι ονειρεύονται, τι φιλοδοξούν και να προσφέρουν υπηρεσίες που ταιριάζουν με την πραγματική τους ταυτότητα και σχετίζονται πλήρως με αυτούς».

Δωμάτια που υπόσχονται ξεκούραση και χαλάρωση

Με το που μπεις μέσα σε ένα από τα 83 δωμάτιά του θα διαπιστώσεις ότι για το ξενοδοχείο η άνεση του επισκέπτη είναι το πρώτο του μέλημα. Ένα υπέροχο κρεβάτι με ένα αναπαυτικό στρώμα το οποίο σου εγγυάται έναν απολαυστικό ύπνο, μια καφετιέρα με 6 κάψουλες καφέ για να απολαύσεις έναν ζεστό espresso όποτε το θελήσεις. Σίγουρα την προσοχή θα σου τραβήξει και η πινακίδα neon που βρίσκεται στον τοίχο με ένα μήνυμα το οποίο σε καλωσορίζει. Εντυπωσιακό επίσης μπορεί να θεωρήσει κανείς το γεγονός ότι τα πάντα μέσα στο δωμάτιο μπορούν να ελεγχθούν μέσα από ένα τάμπλετ. Πρόκειται δηλαδή για ένα smart δωμάτιο το οποίο εντυπωσιάζει τους gadget lovers. Πέρα από όλα αυτά, μπορείτε να βρείτε ρετρό ραδιόφωνα Marshall και μια μεγάλη τηλεόραση, η οποία μπορεί να σας κρατήσει συντροφιά στον ελεύθερο χρόνο κατά τον οποίο δεν θα κάνετε βόλτα στην πόλη.

Image

Image

Image

Image

Αυτό που θέλει ο κάθε gamer

Το ONOMA Hotel πέρα από τη μοναδική εξυπηρέτηση και την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει έχει έναν ολόκληρο ημιώροφο αφιερωμένο στους gamers και γενικά σε όσους θέλουν να περάσουν λίγο χρόνο παίζοντας. Εκεί μπορείς να βρεις arcade games, ηλεκτρονικό φλιπεράκι, πινγκ - πονγκ, και PS5. Για τους πιο αθλητικούς το ξενοδοχείο διαθέτει το δικό του γήπεδο μπάσκετ, επομένως μπορεί να γίνει μια επίσκεψη για ένα one to one «ματσάκι». Ίσως από τους πιο αγαπημένους μου χώρους μέσα στο ξενοδοχείο, καθώς ξόδεψα αρκετές ώρες εκεί παίζοντας τα αγαπημένα games της παιδικής μου ηλικίας.

Image

Image

Image

Για τους λάτρεις της φωτογραφίας υπάρχει ένας χώρος στο ισόγειο, ο οποίος είναι αφιερωμένος σε αυτούς. Ένα photobooth σε περιμένει να τραβήξεις τις δικές σου αναμνηστικές φωτογραφίες.

Image

Όταν το street food γίνεται τέχνη

Το μενού στο ONOMA Hotel δεν είναι σαν και αυτό που έχεις συνηθίσει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, καθώς είναι εμπνευσμένο από την street food κουλτούρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ποιοτικό, αφού χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά.Το χοτ – ντογκ του αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία της κουζίνας. Είναι θεσπέσιο και περιέχει λουκάνικο Τζουμαγιάς Σερρών, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα στο είδος του. Εκεί γεύτηκα ίσως ένα από τα καλύτερα mac and cheese που έχω δοκιμάσει ποτέ. Η γεύση με την κρεμώδη υφή που είχε το πιάτο το έκαναν πραγματικά ασυναγώνιστο. Το μενού όμως δεν περιορίζεται μονάχα σε αυτά, καθώς διαθέτει κι άλλες λιχουδιές για όλα τα γούστα. Όλες τις συνταγές τις επιμελείται ο σεφ Νικόλας Στεφανίδης, ο οποίος αναφέρει πως ότι ετοιμάζει για τους πελάτες του ξενοδοχείου είναι σαν να το κάνει για τους φίλους του και για την οικογένειά του.

Image

Image

Ο χώρος της τραπεζαρίας είναι διακομισμένος με μεγάλη προσοχή και σου βγάζει κάτι ζεστό. Μια λεπτομέρεια που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ότι σε κάθε τραπέζι βρίσκονταν action figures, όλων των αγαπημένων σούπερ ηρώων από τα κόμικς.

Image

Τα καλύτερα και τα πιο προσωποποιημένα κοκτέιλ

Μια τόσο μοναδική εμπειρία δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς ένα καλό ποτό. Το ONOMA Hotel έχει υπέροχες επιλογές από φανταστικά κοκτέιλ που μπορείς να απολαύσεις στο Street Art Bar και στο Cloud Bar. Ειδικότερα για το δεύτερο (το οποίο βρίσκεται και στην ταράτσα) μπορείς να απολαύσεις το δροσερό σου κοκτέιλ απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα της πόλης. Μάλιστα, όποιος το επιθυμεί μπορεί να φτιάξει το δικό του κοκτέιλ και να του δώσει το όνομά του. Την επόμενη φορά που επισκεφθεί το ξενοδοχείο θα μπορεί να το παραγγείλει και πάλι, αφού η προσωπική του συνταγή θα έχει αποθηκευτεί και οι άψογοι bartenders θα του το ετοιμάσουν.

Image

Image

Room Experiences

Κάτι πρωτότυπο που σίγουρα δεν έχεις ξανασυναντήσει σε πεντάστερο ξενοδοχείο είναι τα Room Experiences που προσφέρει το ONOMA Hotel και θα κάνει τη διαμονή σου ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν δωμάτια που μπορείς να κλείσεις με διαφορετικό concept. Στη διάθεσή σου έχεις 8 μοναδικές και συνάμα φανταστικές επιλογές που θα σου προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία. Πρόκειται για τα δωμάτια sweets’ lover, wine tasting, street basketball, gaming arena, photo experience, wellbeing, rock music bands και για τα ερωτευμένα ζευγάρια το gray experience.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Εάν είσαι λάτρης της ροκ μουσικής τότε σου προτείνω ανεπιφύλακτα να δοκιμάσεις τη rock music bands, καθώς θα μπορέσεις να παίξεις μουσική με πραγματικά όργανα και να απολαύσεις μουσικές επιλογές από τα καλύτερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα που γέννησε η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το experience σου παρέχει κιθάρα και ντραμς για να μπορέσεις να «τζαμάρεις» για όσο θέλεις.

Image

Το ONOMA Hotel θα το βρεις στην Μοναστηρίου 24 στη Θεσσαλονίκη και η διαμονή θα σου μείνει αξέχαστη.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2314423300

Email: [email protected]