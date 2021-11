Anastazia Luxury Suites & Spa: Απολαύστε μια ξεχωριστή διαμονή μια ανάσα από την Αθήνα

Το ανακαινισμένο Anastazia Luxury Suites & Spa, βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, ταυτόχρονα όμως μακριά από το καυσαέριο και τους ενοχλητικούς θορύβους της πόλης. Περιτριγυρισμένο από καταπράσινα πευκοδάση, αποτελεί ιδανική επιλογή διαμονής τόσο για επαγγελματικούς λόγους όσο και για λόγους αναψυχής.

Ιδανικός τόπος διαμονής είναι επίσης και για όσους θέλουν να παρευρεθούν σε κάποια εκδήλωση, καθώς το ξενοδοχείο απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα κτήματα που διοργανώνουν γαμήλιες δεξιώσεις στις περιοχές Βαρυμπόμπη, Άγιο Στέφανο, Πολιτεία και Πάρνηθα.

Image

Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν ασφαλή χώρο στάθμευσης και δωρεάν wi-fi, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και του πλέον απαιτητικού πελάτη.

Ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γευτεί το Ελληνικό Πρωινό του ξενοδοχείου, το οποίο σερβίρεται σε μπουφέ, πιστοποιημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο έχει την πιστοποίηση «Health First» από το Υπουργείο Υγείας για την τήρηση των πρωτοκόλλων ενάντια στον COVID-19.

Image

Το Anastazia Luxury Suites & Spa παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες να χαλαρώσουν ή να ξεκουραστούν μεταξύ σημαντικών επαγγελματικών συναντήσεων ή αναμονής της πτήσης τους (Business Travelling, παροχή διεθνώς αναγνωρισμένη), χωρίς να απαιτείται η χρέωση ολόκληρης της διανυκτέρευσης.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 24 executive - comfort δωμάτια και 12 junior suites με δυνατότητα jacuzzi. Καθένα από τα δωμάτια έχει διακοσμηθεί με ένα ιδιαίτερο στυλ και η κάθε γωνιά του είναι ξεχωριστή ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες όλων των φιλοξενουμένων. Οι παροχές δημιουργούν την αίσθηση της άνεσης, της οικειότητας, αλλά και της απόδρασης από το σπίτι.

Image

Το Anastazia Luxury Suites & Spa διαθέτει την εμπειρία, σε πολύ ειδικές τιμές, να φιλοξενήσει τους καλεσμένους για ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως οι γάμοι και οι βαφτίσεις.

Το ξενοδοχείο διαθέτει τη δική του κουζίνα, παρέχοντας ποιοτικές σπεσιαλιτέ, καθώς και αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα ημέρας, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής, προστασίας και ασφάλειας των τροφίμων. Μπορείτε να απολαύσετε αυθεντικές γεύσεις της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, παράλληλα με μια ποικιλία αγαπημένων πιάτων. Τηρούνται αυστηρά οι γενικοί κανόνες υγιεινής τροφίμων HACCP, όπως τηρείται και η διαδικασία FIFO (first in - first out).

Στο λόμπι και στο lounge bar του ξενοδοχείου πραγματοποιείται συνεχής απολύμανση και αποστείρωση καθαρού αέρα με την συσκευή «HYPERIOR AIR STERILIZATION SYSTEM», που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με χημικά και είναι εντελώς ακίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Image

Το Anastazia Luxury Suites & Spa είναι το μοναδικό ξενοδοχείο στην Αθήνα που έχει στην κατοχή του ένα από τα αποδοτικότερα και καλύτερα συστήματα στον κόσμο. Στα δωμάτια και τις σουίτες του ξενοδοχείου πραγματοποιείται απολύμανση με ειδική διαδικασία τελευταίας τεχνολογίας με το «SKEPTRON L», συσκευή αποστείρωσης υψηλής ροής ακτινοβολίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά και ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Image

Τέλος, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου λειτουργεί χώρος spa με υπηρεσίες μασάζ, σάουνας και γυμναστηρίου (ελλειπτικό, διάδρομος, yoga wall).

Πληροφορίες

Αργοναυτών Κομνηνών 12, Δροσιά, Αττική

Τηλ. 210 8132060-1, 8132040

[email protected]

www.anastaziahotel.gr

Facebook

