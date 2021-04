Επιστρέφουν τα «Φιλαράκια»: Ντελίριο στους φαν από τη φωτογραφία που ανέβασε ο «Τσάντλερ» (και διέγραψε λίγο αργότερα)

Ενθουσιασμό προκάλεσε στους φαν της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια» (Friends)η φωτογραφία που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι, (ή για τους γνώστες «Τσάντλερ»), την οποία όμως διέγραψε λίγο αργότερα.

Στη φωτογραφία που ανέβασε ο Μάθιου Πέρι εικονιζόταν ο ίδιος να προετοιμάζεται για γύρισμα με τη λεζάντα να αναφέρει: «Λίγα δευτερόλεπτα προτού φάω το βουρτσάκι του μέικ απ, για να μην αναφέρω την επανένωση με τα «Φιλαράκια» μου».

Matthew Perry quickly deletes a photo of him getting ready for the ‘Friends’ reunion special:



“Seconds before eating a makeup brush. Not to mention reuniting with my Friends.” pic.twitter.com/TA3njp3QHX