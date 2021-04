GNTM: Ο λόγος που αποχώρησε η Καγιά - Φήμες για επιστροφή της Ηλιάνας

Στις δύο σεζόν της συμπαρουσίας τους στο GNTM ήταν πολλές οι φορές που τα σενάρια τις ήθελαν να μην τα πάνε καλά και να πλανάται στην ατμόσφαιρα μια κόντρα, καθώς από τη μία είχαμε την ανερχόμενη δύναμη, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, κι από την άλλη τη διαχρονική σταθερά, τη Βίκυ Καγιά, που είχε κιόλας ισχυρή θέση στο Star λόγω της μεγάλης επιτυχίας με το Shopping Star.

Η αποχώρηση της Ηλιάνας το περασμένο καλοκαίρι για να πάει στον Alpha και να κάνει τη δική της εκπομπή, το Pop Up, ενέτεινε τις φήμες για τις σχέσεις τους. Κι αυτές οι φήμες μάλλον δε θα ησυχάσουν, αφού για άλλη μια χρονιά έχουμε ένα σενάριο που τις εμπλέκει.

Η Ηλιάνα στη θέση της Βίκυς;

Μετά την ανακοίνωση του Star την Παρασκευή, έγινε γνωστό πως η Βίκυ Καγιά θα αφήσει το GNTM για να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing With The Stars και θα συνεχίσει με το Shopping Star. Ήδη λοιπόν οργιάζει το σενάριο που θέλει την Ηλιάνα να αφήνει τον Alpha για να πάρει τη θέση της Καγιά στο GNTM 4 της επόμενης σεζόν. Εξάλλου, όπως ανέφεραν στο Πρωινό, Alpha και Star ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία και το Pop Up δε φαίνεται να συνεχίζει την επόμενη χρονιά με τις χαμηλές πτήσεις που κάνει.

Ιδιαίτερο νόημα αποκτά κατόπιν όλων αυτών και η δήλωση της Βίκυς Καγιά στην ίδια εκπομπή σχετικά με αυτή την αλλαγή.

«Δυσκολεύτηκα και ζορίστηκα για να πάρω απόφαση να αφήσω το GNTM. Κάποιες φορές όμως στη ζωή πρέπει να ξέρουμε να σταματάμε και να προχωράμε παραπέρα. Οπότε μαζί με το κανάλι πήραμε την κοινή απόφαση, για το καλό όλων, να παρουσιάσω το Dancing και να αφήσω το GNTM. Όποιους έχω σκεφτεί για να με αντικαταστήσουν, τους έχουν ήδη δει σε δοκιμαστικά από το κανάλι».