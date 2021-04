Το How I Met Your Mother... επιστρέφει - Αυτή θα είναι η πρωταγωνίστρια

Επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του How I Met Your Mother, η Hulu ανακοίνωσε το sequel 10-επεισοδίων με πρωταγωνίστρια την Hilary Duff.

Όπως και η προκάτοχός της, η οποία είχε 208 επεισόδια σε εννέα σεζόν στο CBS, η νέα κωμωδία θα δημιουργηθεί στο εγγύς μέλλον με την Duff στον ρόλο της Sophie, που θα λέει στον γιο της την ιστορία του πώς γνώρισε τον μπαμπά του.

Μέσω των χαρακτηριστικών αφηγηματικών φωνητικών της, το How I Met Your Father πηγαίνει «πίσω στο παρελθόν» στο 2021, όπου η Sophie και οι φίλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι θέλουν από τη ζωή και πώς να ερωτευτούν στην εποχή των dating apps.

Το How I Met Your Father δημιουργήθηκε από τους Isaac Aptaker και Elizabeth Berger, οι οποίοι θα είναι παραγωγοί μαζί με τους πρωτότυπους δημιουργούς της σειράς, Craig Thomas και Carter Bays. Η Duff θα λειτουργήσει επίσης ως παραγωγός.

«Ήμουν απίστευτα τυχερή στην καριέρα μου που έπαιζα μερικούς υπέροχους χαρακτήρες και ανυπομονώ να αναλάβω το ρόλο της Sophie», είπε η Duff. «Ως τεράστια θαυμάστρια του How I Met Your Mother, είναι τιμή μου και μάλιστα είμαι λίγο αγχωμένη που ο Carter και ο Craig με εμπιστεύονται με τη συνέχεια της δημιουργίας τους», είπε.

Η Duff μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή στο How I Met Your Father σε μια σειρά βίντεο στο Instagram την Τετάρτη.

Ένα sequel του How I Met Your Mother υπήρξε εδώ και πολύ καιρό στα σχέδια. Καθώς η σειρά πλησίασε το τέλος της αρχικής της εκτέλεσης, η CBS προσπάθησε για τη δημιουργία του How I Met Your Dad με τη Greta Gerwig στον πρωταγωνιστικό ρόλο και με την Meg Ryan να παρέχει το φωνητικό, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Στη θρυλική σειρά How I Met Your Mother πρωταγωνίστησαν οι Josh Radnor, Cobie Smulders, Jason Segel, Alyson Hannigan και Neil Patrick Harris. Έλαβε 28 υποψηφιότητες για Emmy, συμπεριλαμβανομένης μιας για το Outstanding Comedy Series το 2009, και κέρδισε συνολικά εννέα Emmy.

Πηγή: jenny.gr