7 σειρές που έχουν ξεχάσει να τελειώσουν και μας έχουν κουράσει

Το κάθετι στο οποίο αφιερώνουμε χρόνο από την καθημερινότητα μας εξελίσσεται σε σχέση. Δεν έχει σημασία αν ο έτερος πόλος αυτής της σχέσης είναι άνθρωπος, ζώο, πράγμα, υλικό ή άυλο. Με αυτή τη λογική, κάθε σειρά με την οποία γεμίζουμε τις στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης της ημέρας μας, είναι μια μορφή σχέσης. Κι όπως όλες οι σχέσεις, έχει ένα τέλος. Κι όπως όλες οι σχέσεις, αρνείται το τέλος και τραβιέται η σειρά από τα μαλλιά σε βαθμό που περισσότερο σε κουράζει, παρά σε ξεκουράζει.

Είναι πολλές οι σειρές που τα τελευταία χρόνια δεν αποδέχονται το τέλος τους και γιατί να το κάνουν, όταν οι συντελεστές τους είναι κι αυτοί άνθρωποι και θέλουν να ζήσουν, θέλουν μια σταθερή δουλειά, θέλουν να είναι καλά. Αυτοί κρίνουν σωστά από τη θέση τους. Κι εμείς όμως κρίνουμε ως τηλεθεατές.

Ως τέτοιοι επομένως, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι ακόλουθες σειρές είναι από τις πιο τρανές περιπτώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν τηλεοπτικά γιατί έχουν ξεχάσει πως είναι να μην υπάρχουν. Ή, για να το θέσουμε πιο κυνικά, έχουν ξεχάσει να «πεθάνουν». Μια μεταφορά πολύ εύστοχη, μιας και μια απ΄αυτές τις σειρές πραγματεύεται μια ιστορία ανθρώπων που πέθαναν, αλλά ξέχασαν να πεθάνουν, έγιναν δηλαδή ζόμπι!

Casa de Papel

Αν με ρωτάτε, που δε με ρωτάτε, αλλά σιγά μη σας ρωτήσω κι εγώ, το Casa de Papel έπρεπε να τελειώσει στη 2η σεζόν. Από κει και μετά, ιδίως με τον Μπερλίν νεκρό, δεν υπήρχε χαρακτήρας να συντηρήσει το ενδιαφέρον. Ακόμα κι ο Professor έλιωσε σαν το βιτάμ ένεκα της Ρακέλ και φλώρεψε τελείως, σε βαθμό που στην 4η σεζόν έγινε το παιχνιδάκι της νέας ντετέκτιβ. Κι αν ο ρόλος της Αλίσια Σιέρα έφερε στο προσκήνιο κάτι το πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι αρκετό. Η 4η σεζόν είχε δύο πολύ καλά επεισόδια και ουδέν περαιτέρω. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον η 5η σεζόν να βάλει μια οριστική τελεία. Τα ίδια πάνω κάτω θα μπορούσαμε να πούμε και για το Elite, αλλά δεν το βλέπουν και πολλοί πια αυτό.

Handmaid's Tale

Το release της 4ης σεζόν πριν από μερικές ημέρες δημιούργησε πολλές συζητήσεις για τη σειρά, σχετικά με το αν έχει έρθει η στιγμή να ολοκληρωθεί. Βέβαια, το Hulu ετοιμάζει 5η σεζόν και φαίνεται πως θα την πάει μακριά τη βαλίτσα, αλλά είναι ένα ερώτημα αν αξίζει να παρακολουθεί κανείς μια σεζόν που το πρώτο της μισό είναι ανάλατο και φτάνει στο 6ο επεισόδιο για να συμβούν πράγματα. Μένει να δούμε αν το Handmaid's Tale περνάει επί τούτου φάση κοιλιάς για να ανέβει ξανά.

Walking Dead

Βαδίζουμε ολοταχώς για 11η ή 12η σεζόν, ούτε που θυμάμαι και κανείς δεν κάθεται πια να μετράει. Το Walking Dead έπρεπε να τελειώσει από το 2018, όμως ποιος παίρνει την απόφαση σε ένα δίκτυο όπως το AMC να τελειώσει το πιο στιβαρό brand; Θα το κάνει μέχρι να ξεφτίσει εντελώς. Σαν ένα μπλουζάκι που το φοράς για χρόνια, αρχίζει να γεμίζει τρύπες, κάποιοι λεκέδες έχουν ενσωματωθεί κι είναι πια μέρος του ρούχου, κλωστές πετάγονται κάθε μέρα, όμως μέχρι να μη σε καλύπτει καθόλου, συνεχίζεις να το φοράς.

Lucifer

Όταν η σειρά έφτασε στο τέλος της τρίτης σεζόν, το FOX δεν έβλεπε τίποτα που να το πείθει ότι αξίζει να τη συνεχίσει. Σεναριακά βέβαια η σειρά δεν είχε φτάσει στο τέλος της. Είχε ακόμα ιστορίες να δώσει. Το Netflix λοιπόν εισάκουσε στον διαδικτυακό ντόρο που έγινε, αγόρασε τη σειρά και ξεκίνησε την παραγωγή της 4ης σεζόν. Αυτό έγινε το 2018. Έχουμε 2021 και μόλις τη Μ. Παρασκευή το Netflix κυκλοφόρησε trailer για το δεύτερο μέρος της 5ης σεζόν, ενώ η σειρά θα πάει και για 6η σεζόν. Έχει γίνει φουλ κουραστική, πλέον το μοναδικό της πλεονέκτημα, ο Τομ Έλις, δεν είναι αρκετός να καλύψει τη μετριότητα των υπόλοιπων ηθοποιών, ο ρόλος της Μέιζ έχει διαβρωθεί και είδαμε ότι μπήκε στο παιχνίδι και ο Θεός με ανθρώπινη μορφή. Ε ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΗΔΙΑ!

Young Sheldon

Όταν πρωτοξεκίνησε το Young Sheldon είχε την πλάκα του γιατί στο Big Bang Theory ακούγαμε τόσα πολλά για την παιδική ηλικία του Σέλντον, που υπήρχε έδαφος προς εξερεύνηση. Δύο σεζόν ίσως ήταν το ανώτερο που θα μπορούσαμε να αντέξουμε, εφόσον μιλάμε και για σεζόν των 23-24 επεισοδίων. Τώρα πάμε ολοταχώς για 5η σεζόν και η σειρά έχει πάρει έγκριση για 6η και 7η. Όπα, μπάστα λίγο ρε παιδιά, μην το ξεφτιλίσουμε...

Riverdale

Υπάρχει ακόμα αυτό..; Μέχρι την 3η σεζόν, βία 4η, είχε κάτι να δώσει, κάπως αντεχόταν και το έβλεπες. Η 5η σεζόν ήταν το απόλυτο τίποτα και δε διαφαίνεται η 6η να την ξεπεράσει. Σίγουρα χειρότερα δε μπορεί να πάει, αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι και γι΄αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο ίδιο ύφος και θεματολογία, δηλαδή τη ζωή στο σχολείο, υπάρχει το απείρως καλύτερο και τρομερό Sex Education, υπάρχει το Atypical, το On My Block, ενώ είχαμε και το 13 Reasons Why που ήταν σαν μια κόπια καλύτερης μορφής. Όλα αυτά μας τοποθετούν στη ζωή στο high school, αλλά όχι έτσι αόριστα, έχουν ένα στοιχείο στον πυρήνα της αφήγησης που τα διατηρεί σε τροχιά υψηλού ενδιαφέροντος.

Stranger Things

Συνήθως οι σειρές όταν τελειώνουν, τείνουν να το κάνουν λίγο μετά το κορυφαίο σημείο τους, ειδάλλως πάνε ντουγρού προς τα βράχια και γίνονται αδιάφορες. Το Stranger Things βρέθηκε στο φινάλε της 3ης σεζόν στο peak του. Δε φανταζόμασταν ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος να συνεχίσει, όταν είχαμε πιστέψει πως ο Τζιμ Χόπερ είχε πεθάνει, ενώ η παρέα των παιδιών και ενηλίκων είχε χωριστεί, με τους μισούς να φεύγουν από το Χόκινς. Εν τέλει το φινάλε άνοιξε ένα παράθυρο με τη σκηνή σε κάποιο γκουλάγκ στην Καμτσάτκα, όπου ένα demondog θα παλέψει με τον αιχμάλωτο Τζιμ.

Η σειρά δεν έχει γίνει κουραστική ακόμα, είναι στο όριο, αλλά καθώς πλέον λόγω πανδημίας η παραγωγή δεν είναι τόσο εύκολη, θα φτάσουμε να έχουν περάσει 2 χρόνια τουλάχιστον από την 3η σεζόν και τέτοια διαστήματα δημιουργούν απώλεια σύνδεσης.