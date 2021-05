Ύστερα από 5 μήνες στους οποίους δημιούργησε τεράστιο fanbase και αποτέλεσε ένα από τα 2-3 βασικά συστατικά του Survivor, ο Τζέιμς Καφετζής αποχώρησε με δική του επιθυμία, νιώθοντας πως πια πνευματικά δε μπορεί να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Έτσι, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του στο τελευταίο αγώνισμα, η αποχώρηση του έμοιαζε μονόδρομος. Για το κοινό όμως αυτή η εξέλιξη δεν έγινε αποδεκτή. Τα ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι ο Τζέιμς φεύγει κυρίως γιατί ο Ατζούν Ιλιτζαλί θα παρατείνει το ριάλιτι για ένα μήνα, προκάλεσαν την οργή αρκετών και οι χρήστες στο Twitter ξέσπασαν.

Οι περισσότεροι εστίασαν στα δάκρυα του Τζέιμς και του Νίκου και την εικόνα που δόθηκε από τα συναισθήματα που εκφράστηκαν για τη φιλία τους. Δεν έλειψαν όμως κι αυτοί που είπαν πως το Survivor τελειώνει με την αποχώρηση του Ροδίτη και έστρεψαν τα πυρά τους προς τον Ατζούν. Στο στόχαστρο μπήκε και ο Τριαντάφυλλος που αγωνίζεται κατά το δοκούν και ουσιαστικά κάνει διακοπές στο ριάλιτι για να τρώει το φαγητό που κερδίζουν οι άλλοι.

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά tweets

Τζειμς για μας εσυ είσαι ο νικητης του φετινού Survivor! Ο ορισμος του Survivor! Δεν εγινες πιονι κ θύμα καμιας παραγωγής... Σε περιμένουμε Ελλάδα! Καλή επιστροφή! 💙💙💙#jameskafetzis #JamesWinner #SurvivorGR pic.twitter.com/navkJ4IGVc — Elizadeth (@e_lizadeth) May 11, 2021

Gonna tell my kids that he was the winner of #Survivor2021 #SurvivorGr pic.twitter.com/FwXUQ8z8N7 — Πρίγκιπας του Αγρού (@jamesandnikos) May 11, 2021

Mr. @acunilicali, how is it possible, a player that almost never plays, to be still allowed to stay in the Survivor?? Is it against the rules?? #survivorGR — Maryland (@mary1508i) May 11, 2021

Let’s boycott this game that’s so unfair, Sophia was kicked when she was sick for some time according to rules but Daffy stays ??!!! #double standard #survivorGR — Bonnie (@Bonnie255) May 11, 2021

@acunilicali you just destroyed the best Survivor we ever watched... the duo is irreplaceable! Never watching this again! Keep paying Triantafyllos €6.500 weekly while others give their souls for the matches and get nothing compared to him... #survivorGR #survivorgreece pic.twitter.com/8KXfHpj2Qz May 11, 2021

its a pity that the greed of Acun made the 2 boys from continuing,as they extended the game for one month whithout any compensation from their work and life outside the game while

gaining a ton of money from them @acunilicali #SurvivorGR #AcunMedya #SurvivorGR2021 #SkaitvGR — OLGA TSELEMPI (@olgatsele) May 11, 2021

Έφυγε ο James και έμεινε ο γαρύφαλλος μέσα το λες και ανέκδοτο.#survivorGR pic.twitter.com/oExzNlyAou — Pikachu 🌈🥥 (@Lucifer_6694) May 11, 2021

Και κάπως έτσι τελείωσε το survivor για φέτος.. #survivorGR pic.twitter.com/XSInsq1Ebg — George Span (@Giwrgos98S) May 11, 2021

Να φεύγει ο Τζέιμς κ να μένει ο τουρίστας....

Η απόλυτη ξεφτίλα της παραγωγής!#survivorGR pic.twitter.com/22Io3bLN08 — Άντε Βρε Τσόκαρο 👡 (@ante_re_tsokaro) May 11, 2021

Σκουπίδι.

Ειναι ντροπή να φεύγουν 2 καλοι παικτες και να μένεις εσυ, ΑΧΡΗΣΤΟ ΣΙΧΑΜΑ.

#survivorGR pic.twitter.com/Y6q9Yre0zT — Tarabanko Hools (@TarabankoHools) May 11, 2021

«Θα λέω στα παιδιά μου ότι αυτός ήταν ο νικητής του Survivor» έγραψε μια χρήστης.«Ας μποϋκοτάρουμε το τόσο άδικο παιχνίδι, έδιωξαν τη Σοφία γιατί ήταν άρρωστη για λίγες ημέρες επειδή το έλεγαν οι κανονισμοί, αλλά ο Τριαντάφυλλος μένει;» αναρωτήθηκε μια άλλη χρήστης.«Μόλις καταστρέψατε το καλύτερο Survivor που έχουμε δει...Το δίδυμο αυτό είναι αναντικατάστατο. Δεν το ξαναβλέπω. Συνεχίστε να πληρώνετε τον Τριαντάφυλλο 6.500 ευρώ την εβδομάδα, ενώ άλλοι δίνουν την ψυχή τους για τα παιχνίδια και παίρνουν ελάχιστα»Γενικώς, υπήρξαν πάρα πολλοί χρήστες που έκαναν tweets στα αγγλικά με hashtag #acunmedya, ώστε να γίνει σαφές το μήνυμα της έντονης αντίδρασης του κοινού.Κάποιοι σχολίασαν και την επιθυμία του Ατζούν για παράταση τουκι έκαναν λόγο για απληστία του παραγωγού.πάντως είχε την... τιμητική του στους επιθετικούς χαρακτηρισμούς του κοινού.