Friends reunion: Πανζουρλισμός για τη μεγάλη επιστροφή - Οσα ξέρουμε για το ιστορικό επεισόδιο

Είναι, ίσως, το μεγαλύτερο γεγονός που περιμένει ο μισός πλανήτης να παρακολουθήσει. Η σειρά, Friends, μετά από 17 χρόνια που μας αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό φινάλε, επιστρέφουν ξανά, για ένα επετειακό talk show που, μάλλον, θα μείνει στην (τηλεοπτική) ιστορία. Το περιμέναμε πώς και πώς, καθυστέρησε εξαιτίας της πανδημίας, όμως τώρα τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο πολυσυζητημένο reunion και, επιτέλους, το επεισόδιο με τίτλο «The One Where They All Got Back Together» θα προβληθεί στις 27 Μαΐου, στο HBO Max. Χθες, κυκλοφόρησε ένα μικρό teaser, με τους πρωταγωνιστές της σειράς αγκαλιά, το οποίο προφανώς έγινε viral και κατέκλυσε τα κοινωνικά δίκτυα.

Ας πάρουμε, όμως τα πράγματα από την αρχή...

Η ανακοίνωση του reunion

Λίγα χρόνια αφότου η δημοφιλής σειρά Τα Φιλαράκια έριξε αυλαία οριστικά, το 2004, και πέρασε στην ιστορία ως την πιο επιτυχημένη της Αμερικής, πολλά δημοσιεύματα κυκλοφορούσαν κατά καιρούς και έκαναν λόγο για επερχόμενο reboot, προκαλώντας ανείπωτη χαρά στους φανατικούς θαυμαστές. Ωστόσο, οι προσδοκίες όλων μας έσβηναν απότομα, με τους δημιουργούς της σειράς να δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει sequel και η αγαπημένη παρέα των “6”, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέξει ξανά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνταν και οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι δεν έβλεπαν με θετικό μάτι μια συνέχεια στην ιστορία. Ίσως, το γεγονός ότι βιώνουμε την εποχή που τα sequels έχουν βαρύτητα και βλέπουμε ολοένα και περισσότερο να επιστρέφουν ταινίες και σειρές από το μακρινό παρελθόν, να έπαιξε ρόλο στην απόφαση της Μάρτα Κάουφμαν και του Ντέιβιντ Κρέιν να ταράξουν τα νερά και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο πολλών.

Έτσι, τον Φεβρουάριο του 2020, έσκασε σαν βόμβα εν αίθρια η ανακοίνωση πως τα Φιλαράκια, Ρος, Μόνικα, Ρέιτσελ, Φοίβη, Τζο και Τσάντλερ, θα βρεθούν ξανά στα πλατό της Warner Bros και θα μας χαρίσουν ένα σπέσιαλ επεισόδιο που δεν έχει ξανασυμβεί στην μικρή οθόνη. Το «The One Where They All Got Back Together» θα είναι φόρος τιμής στην σειρά που άφησε εποχή και που για δέκα σεζόν κράτησε συντροφιά σε εκατομμύρια κόσμο. Η ανακοίνωση έγινε ταυτόχρονα από όλους τους ηθοποιούς, μέσω του λογαριασμού τους στο Instagram, με τη λεζάντα: It’s Happening. Η φωτογραφία με τους έξι πρωταγωνιστές, ντυμένους με στυλ από τα ‘50s σε ένα κάμπριο αυτοκίνητο, έσπασε κυριολεκτικά όλα τα ρεκόρ -χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά για να έρθει ο απόλυτος παροξυσμός στο ίντερνετ- με την ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον να φτάνει τα 11 εκατομμύρια likes.

Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν ήταν καθόλου τυχαίο που την περασμένη χρονιά, Τζένιφερ Άνιστον και Μάθιου Περί μπήκαν στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων, και κυρίως αυτόν του instagram, αφού αυτό έδινε ένα ακόμη boost στην προώθηση του reunion. Ίσως το πιο έξυπνο μάρκετινγκ που έχουμε δει για λογαριασμό τηλεοπτικής σειράς. Βέβαια, δεν μιλάμε για οποιαδήποτε σειρά, αφού αποτέλεσε ορόσημο για τις τηλεοπτικές αμερικανικές σειρές (How i Met Your Mother και Bing Bang Theory στήθηκαν με βάση τα Φιλαράκια), αλλά σημάδεψε και τη χρυσή δεκαετία της ζωής των ηθοποιών.

Το συγκινητικό teaser και όσα ξέρουμε για το επεισόδιο «The One Where They All Got Back Together»

Από την επίσημη ανακοίνωση του reunion, πέρασε κάτι παραπάνω από ένας χρόνος για να έχουμε νεότερα για τα γυρίσματα και την πρεμιέρα. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχε διάχυτη απογοήτευση, μιας και είναι κωμικότραγικό να ανακοινώνεται το πιο σημαντικό γεγονός ever, να απλώνεται η είδηση σε όλον τον πλανήτη και τελικά όλα να παγώνουν εξαιτίας μιας πανδημίας. Η αλήθεια είναι πως όλες οι παραγωγές πάτησαν φρένο εκείνη την περίοδο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας έπρεπε να είναι δρακόντεια κι αυτό σήμαινε πως οι δυσκολίες στα γυρίσματα δεν καθιστούσαν εύκολη τη διαδικασία τους, οπότε όλοι ήμασταν στην αναμονή. Έκτοτε, τα γυρίσματα είχαν πάρει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τον Αύγουστο, ωστόσο η κατάσταση δεν τους το επέτρεψε.

Τελικά, μετά από αρκετές αναβολές, οι πρωταγωνιστές μπήκαν στα πλατό που γυρίζονταν τα επεισόδιο τότε, στις αρχές Απριλίου. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Ντέιβιντ Σουίμερ, κατάν κόσμον Ρος Γκέλερ, είχε πει χαρακτηριστικά πως «επιτέλους βρέθηκε ένας τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε γυρίσματα με ασφάλεια. Μάλιστα, προστέθηκαν κι αρκετές εξωτερικές σκηνές για αυτόν ακριβώς το λόγο, το πρωτόκολλο δεν επέτρεπε να είμαστε συνεχώς στο στούντιο».

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Instagram, ανακοίνωσε στα μέσα Απριλίου ότι τα γυρίσματα τελείωσαν με λεζάντα: «Τελειώσαμε! Θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ενθουσιασμένοι; Το reunion έρχεται στο HBO Max». Αυτό ήταν και μιας μορφής αντίστροφης μέτρησης, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού φαινόταν ότι όλα είχαν πάρει το δρόμο τους και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να φτάσει γρήγορα η ημερομηνία προβολής.

Όσα ξέρουμε για το talkshow

Είναι σαφές πως δεν πρόκειται για reboot της σειράς, αλλά για ένα σπέσιαλ επεισόδιο όπου οι πρωταγωνιστές θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους. Το talkshow γυρίστηκε στα… παλιά λημέρια τους, τα δύο διαμερίσματα δηλαδή και το θρυλικό Central Perk. Σενάριο δεν υπάρχει, κάτι που εξιτάρει ακόμα περισσότερο την περιέργεια και το ενδιαφέρον μας, ενώ το πως θα κινηθεί η “ιστορία” δεν είναι κάτι που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Το σίγουρο είναι πως το «The One Where They All Got Back Together» θα φέρει υψηλά νούμερα τηλεθέασης για το νεοσύστατο αμερικανικό HBO Max.

Το συγκινητικό teaser που μας έφερε αναμνήσεις

Η ρουτίνα της χθεσινής ημέρας έσπασε όταν λίγο μετά το μεσημέρι, έγινε αυτό που περιμέναμε. Ο λογαριασμός Friends, και οι πρωταγωνιστές αντίστοιχα, ανήρτησε το teaser για την επίσημη ανακοίνωση της πρεμιέρα. Βροντοφωνάξαμε, συγκινηθήκαμε και ξύπνησαν αναμνήσεις. Σε αυτό βλέπουμε τους έξι φίλους, να περπατούν αγκαλιασμένοι, με τις πλάτες τους γυρισμένες στην κάμερα, όπως τότε.

Οι ηθοποιοί που θα εμφανιστούν

Οι πρωταγωνιστές δεν θα είναι οι μόνοι που θα δούμε, αν και θα μας έφτανε αυτό. Βασικοί guest της σειράς θα είναι πρόσωπα όπως ο Έλιοτ Γκουλντ και η Κριστίνα Πικλς (Τζακ & Τζούντι Γκέλερ), ο Τζέιμς-Μάικλ Τάιλερ (Γκάνθερ), η Μάγκι Γουίλερ (Τζάνις), ο Τομ Σέλεκ (Ρίτσαρντ) και η Ρις Γουίδερσπουν (αδερφή της Ρέιτσελ). Στο σόου θα δούμε και διάσημους που ήταν φανατικοί τηλεθεατές όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τζάστιν Μπίμπερ, Τζέιμς Κόρντεν, Σίντι Κρόφορντ, Κάρα Ντελεβίν, BTS, Lady Gaga, Μίντι Κέιλινγκ, Κιτ Χάρινγκτον, Μαλάλα Γουσαφζάι. Μένει να δούμε πως θα πλαισιώνουν την ιστορία όλοι αυτοί, βέβαια.