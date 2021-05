Friends reunion: Πάρτι στο Twitter - Ξέσπασμα χαράς από τους φανατικούς της σειράς

Από χθες, το ίντερνετ …χορεύει σε ρυθμούς Friends reunion. Τη στιγμή που τo teaser κυκλοφόρησε από τον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram, ακολούθησαν ώρες ξέφρενης χαράς και ανυπομονησίας και ένας έξαλλος πανηγυρισμός για την πρεμιέρα, που επιτέλους πλησιάζει. Έτσι, λοιπόν, στις 27 Μαΐου τίποτα δεν θα αποσπάσει την προσοχή μας, αφού θα στηθούμε μπροστά στην μικρή οθόνη παρακολουθώντας με συγκίνηση τους έξι αγαπημένους πρωταγωνιστές.

Αυτή την αίσθηση την μοιραζόμαστε όλοι καταπώς φαίνεται, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι στο Twitter έσπευσε η πλειοψηφία του κόσμου να εκφράσει τα συναισθήματά του, τα οποία προφανώς ήταν όλα θετικά. Το talkshow θα μείνει στην ιστορία, από το buzz που γίνεται πριν καλά-καλά το δούμε, κι αυτό δείχνει την τεράστια επιτυχία που έχει γνωρίσει η αμερικανική σειρά, ακόμα κι αν έχουν περάσει 17 χρόνια από το τέλος της.

Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία θα γνωρίσει και η πλατφόρμα HBO Max, η οποία θα φιλοξενήσει το επετειακό επεισόδιο. Υπενθυμίζουμε πως οι 10 σεζόν της σειράς ήταν διαθέσιμες στο Netflix, μέχρι και το τέλος του 2019. Αργότερα, τα δικαιώματα τα πήρε το HBO Max, με αρχικό πλάνο να συστηθεί στον κόσμο τον Μάιο του 2020, με το reunion των Friends. Τελικά, η πανδημία άλλαξε τα σχέδια της πλατφόρμας, η οποία έχει κερδίσει το κοινό του, παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό που έχει από τον πρωτοπόρο ηγέτη που ακούει στο όνομα Netflix.

Το Twitter, λοιπόν, που είναι το κοινωνικό δίκτυο απόλυτης έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, κατακλύστηκε χθες από tweets για το πολυαναμενόμενο reunion.

