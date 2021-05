Στη διάρκεια προβολής του House of Fame, έχουν εκφραστεί δημόσια αρκετοί άνθρωποι της τηλεόρασης και διερωτώνται για ποιο λόγο κάνει την παρουσίαση η Ελένη Φουρέιρα που είναι τραγουδίστρια και θεωρούν πως αποδεικνύει ότι δεν το έχει. Σε αυτό το κείμενο δε θα ασχοληθούμε με αυτές τις αιτιάσεις, γιατί στα δικά μας μάτια η Φουρέιρα δεν έδειξε κακά στοιχεία παρουσιάστριας επειδή μπορεί να μην ταίριαξε με ένα κόνσεπτ όπου ακολουθούσε το οτοκιού. Σε κάτι πιο ελεύθερο, πιστευούμε πως θα ήταν πολύ καλή. Άλλο ήταν το πρόβλημα με την παρουσία της στο ριάλιτι του ΣΚΑΙ.

Είσαι η Ελένη Φουρέιρα. Έχεις κάνει μια τρομερή πορεία μουσικά τα τελευταία 3 χρόνια. Έχεις κάνει διεθνή καριέρα, με κάποια τραγούδια σου να έχουν ακουστεί πολύ σε μεγάλες αγορές όπως η ισπανική. Έχεις πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram. Κερδίζεις αδρά χρήματα από τις εμπορικές συμφωνίες για τα social σου. Είσαι αποδεκτή στους πάντες, δεν θα βρεθεί ούτε ένας να πει κάτι αρνητικό για σένα. Ακόμα και έναν στριμμένο γέρο, που είναι κολλημένος με τον Αττίκ και τον Τσιτσάνη, να ρωτούσαν, θα σε επαινούσε για τη διαδρομή σου. Πού πας και μπλέκεσαι με τα πίτουρα;

Σε επίπεδο στάτους, η Ελένη Φουρέιρα είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια. Είναι η Ελένη Μενεγάκη της μουσικής. Ακόμα κι αν τα τραγούδια της δεν έχουν πάντα σαρωτική πορεία σε Youtube και Spotify - το οποίο συμβαίνει σπάνια - το στάτους της δεν αλλάζει. Κι είναι ένα στάτους που το ενισχύει με τη σεμνότητα που τη διακρίνει. Πραγματικά, είναι σαν να βλέπουμε τον χαρακτήρα της Φουρέιρα προ 2018, παρόλο που έχει μεσολαβήσει μια τριετία θριάμβων.

Αυτή η Ελένη Φουρέιρα λοιπόν, που περιγράψαμε στις προηγούμενες παραγράφους, αποδέχεται την πρόταση να παρουσιάσει ακόμα ένα παλιό κόνσεπτ ριάλιτι, το Fame Story aka House of Fame, σε ένα κανάλι που έχει δείξει με το Big Brother, το Power of Love και το Survivor σε ποια χαρακτηριστικά στοχεύει. Ακόμα κι αν το House of Fame έκανε 25-30% σε τηλεθέαση, το επιχείρημα δεν θα άλλαζε.

Είναι λάθος σύνδεση αυτή για τη Φουρέιρα. Χαμηλώνει το στάτους που αναφέρθηκε, αλλοιώνει την εικόνα της προς το χειρότερο. Από τους 4 της κριτικής επιτροπής είναι λογικό να συμμετέχουν σε αυτό το ριάλιτι, γιατί οι δύο είναι τραγουδιστές με αποκλειστικά έσοδα από εμφανίσεις σε μπουζούκια, τα οποία είναι κλειστά ένα χρόνο, ο κ. Αρσενάκος θέλει να προωθήσει την Panik και ο Φοίβος επίσης θα μπορούσε να έχει ανάγκη τα λεφτά.

Η Φουρέιρα όμως μας φαίνεται δύσκολο να πιστέψουμε ότι είχε ανάγκη τα λεφτά ή να συντηρήσει μέσα από το τηλεοπτικό πεδίο το όνομα της.

Προφανώς και οι επιλογές είναι δικές της, προφανώς τα λάθη που θέλει να κάνει, θα τα κάνει. Δεν υπάρχει καμία μομφή ούτως ή άλλως από εμάς. Υπάρχει μόνο η απορία γιατί η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια συνδέει το όνομα της με ένα σόου που μόνο εκείνη μπορεί να του προσφέρει, δεν είναι δηλαδή μια αμφίδρομη σχέση, ένα win-win situation.