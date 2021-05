Friends Reunion: «Έσβησε» γρήγορα η ανυπομονησία - Απογοήτευση μετά την κυκλοφορία του teaser

Το μεγαλύτερο γεγονός που περιμένει με ιδιαίτερη ανυπομονησία ο μισός πλανήτης, θα προβληθεί, επιτέλους, σε λίγες ημέρες από την streaming πλατφόρμα του ΗΒΟ Max, στις 27 Μαΐου. Το επετειακό, για τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς, επεισόδιο έχει τίτλο «The One Where They All Got Back Together» και αφορά ένα μοναδικό talk show, όπου η αγαπημένη παρέα των έξι θα επιστρέψει στα παλιά της λημέρια και θα κάνει μια συζήτηση εφ’όλης της ύλης.

Διαβάστε ακόμη: Friends reunion: Πανζουρλισμός για τη μεγάλη επιστροφή - Οσα ξέρουμε για το ιστορικό επεισόδιο

Μαζί με τους πρωταγωνιστές, guest εμφάνιση θα πραγματοποιήσουν και ορισμένοι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι ο Έλιοτ Γκουλντ και η Κριστίνα Πικλς (Τζακ & Τζούντι Γκέλερ), ο Τζέιμς-Μάικλ Τάιλερ (Γκάνθερ), η Μάγκι Γουίλερ (Τζάνις), ο Τομ Σέλεκ (Ρίτσαρντ) και η Ρις Γουίδερσπουν (αδερφή της Ρέιτσελ). Στο σόου θα δούμε και διάσημους που ήταν φανατικοί τηλεθεατές όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τζάστιν Μπίμπερ, Τζέιμς Κόρντεν, Σίντι Κρόφορντ, Κάρα Ντελεβίν, BTS, Lady Gaga, Μίντι Κέιλινγκ, Κιτ Χάρινγκτον, Μαλάλα Γουσαφζάι.

Μόλις πριν δύο ημέρες, κυκλοφόρησε το teaser του Friends reunion, το οποίο έγινε viral, προκάλεσε συγκίνηση, αλλά ταυτόχρονα έφερε και μερική απογοήτευση στους φανατικούς θαυμαστές.

Friends reunion: Η απογοήτευση των φανατικών θαυμαστών από το teaser

Η... προχωρημένη ηλικία των πρωταγωνιστών φαίνεται να απογοήτευσε τους fans, μιας και στο μυαλό τους θα μείνουν χαραγμένοι νέοι και ωραίοι, όπως την περίοδο που προβάλλονταν τα επεισόδια. Επιπλέον, η απουσία του Μπραντ Πιτ αλλά και κυρίως του Πολ Ραντ (ο σύζυγος της Φοίβης), που ουσιαστικά ήταν το έβδομο μέλος στις δύο τελευταίες σεζόν, προκάλεσε ακόμα περισσότερη δυσαρέσκεια. Τέλος, δεν έμεινε ασχολίαστο ούτε και το γεγονός ότι παρουσιαστής θα είναι ο Τζέιμς Κόρντεν, ο οποίος δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά.

Βέβαια, όση απογοήτευση και να έχει προκληθεί, το σίγουρο είναι πως το Friends reunion πρόκειται να σαρώσει σε τηλεθέαση και να συζητηθεί πολύ έντονα, την ημέρα της προβολής του επεισοδίου αλλά και την επόμενη.