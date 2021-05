To Netflix έχει θέσει νέα δεδομένα στην αγορά του home entertainment και φαίνεται πως θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα, εμπλεκόμενο άμεσα και με την αγορά των videogames. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, η πλατφόρμα είναι ήδη σε συζητήσεις με βετεράνους της αγοράς των videogames για να δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός τομέας μέσα στην εταιρεία.

Διαβάστε ακόμη: Casa de Papel: Η νέα φωτογραφία από τα γυρίσματα μας προετοιμάζει για το φινάλε

Η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ενός αντίστοιχου συνδρομητικού μοντέλου με αυτό που έχει για τις ταινίες και τις σειρές και που θα έρθει να τεθεί αντιμέτωπο με το Apple Arcade στα κινητά και το Xbox Game Pass στις κονσόλες και τα PCs. Τυπικά, αν τα πλάνα του Netflix πάρουν σάρκα και οστά, οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών στις συσκευές τους για όλο το μήνα, ενώ μεγάλο στοίχημα είναι ποιοι δημιουργοί θα συνεργαστούν με την πλατφόρμα και τι θα σημάνει αυτό για άλλες αντίστοιχες συνεργασίες που μπορεί να έχουν ήδη.

Το μεγάλο πρόβλημα του Netflix είναι πως, σε αντίθεση με την Microsoft και το Xbox Game Pass, δεν έχει δικές του παραγωγές για να «φρεσκάρει» την υπηρεσία, ενώ σαφώς και δεν μπορεί να στήσει από το μηδέν δικά του game studios. Η πρόσφατη αποτυχία του εγχειρήματος για την Google με το Google Stadia είναι σίγουρα οδηγός για οποιαδήποτε εταιρεία, μικρού ή μεγάλου βεληνεκούς και μένει να δούμε ποιο είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή.

Πάντως, είναι γεγονός πως με την τελευταία οικονομική αναφορά να δείχνει μείωση στους ρυθμούς νέων εγγραφών, η πλατφόρμα θα πρέπει να ψαχτεί σε άλλες αγορές. Το ενδιαφέρον του Netflix για τα videogames δεν έχει προκύψει πάντως ξαφνικά, καθώς ήδη φιλοξενεί στη συλλογή του αρκετό σχετικό περιεχόμενο, είτε σε μορφή ταινίας, είτε σειράς. Το 2018 παρουσίασε το Black Mirror: Bandersnatch, μια ταινία που οι θεατές αποφάσιζαν για την εξέλιξή της με έναν διαδραστικό τρόπο, ενώ κάτι αντίστοιχο ήρθε και το 2020 με το Unbreakable Kimmy Schmidt, δείχνοντας δηλαδή πως ενδιαφέρεται η πλατφόρμα και για κάτι παραπάνω από απλή θέαση.

Πέραν αυτών όμως, το Netflix έχει ήδη εξασφαλίσει και ετοιμάζει (ή έχει ήδη διαθέσιμες) παραγωγές για τα Resident Evil, DOTA, Castlevania, The Witcher (και τα spinoffs του), Magic: The Gathering, Sonic the Hedgehog και League of Legends και έχει εμπλακεί και με game developers για τη μεταφορά του Stranger Things σε παιχνίδι.

Για όσους αναρωτιούνται πάντως αν άλλες πλατφόρμες έχουν ασχοληθεί με το θέμα, αξίζει να αναφερθεί πως στην παρούσα φάση ετοιμάζονται οι παρακάτω παραγωγές που βασίζονται σε videogames.