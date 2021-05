Το πολυαναμενόμενο Friends Reunion προβλήθηκε, χθες, από την πλατφόρμα HBO Max, και η παρέα των έξι είπε το οριστικό αντίο στους φανατικούς θαυμαστές της, που μετά από 17 χρόνια συνεχίζουν να βλέπουν την αμερικανική σειρά με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον. Το επετειακό επεισόδιο με τίτλο «The One Where They All Got Back Together» ήταν ένας φόρος τιμής για τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα των Friends στην αμερικανική τηλεόραση.

Διαβάστε ακόμη: Friends Reunion: Έκανε πρεμιέρα το επεισόδιο και το Twitter γέμισε με συγκίνηση και δάκρυα

Επειδή, προφανώς, το reunion ήταν ένα γεγονός που περίμεναν χρόνια οι fans, η επιστροφή των ηθοποιών δε θα μπορούσε να μην επικυρωθεί με ένα πολύ καλό χρηματικό deal. Βέβαια, οι περιουσίες τους είναι ήδη αξιοσημείωτες, με την Τζένιφερ Άνιστον να είναι η πλουσιότερη συγκριτικά με το υπόλοιπο καστ. Η ηθοποιός σημείωσε τεράστια καριέρα μετά τη σειρά Friends, κερδίζοντας φυσικά και πολλά εκατομμύρια. Να σημειωθεί πως η ηθοποιός κερδίζει για κάθε ρόλο της, 8 εκατομμύρια δολάρια, γι’αυτό και η περιουσία της υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Πόσα πήραν οι πρωταγωνιστές της σειράς Friends για το επετειακό επεισόδιο

Το επετειακό επεισόδιο που ένωσε ξανά τους πρωταγωνιστές της σειράς Friends, δε θα μπορούσε να μην φέρει και κέρδος στις τσέπες τους. Σύμφωνα με την The Sun, ο καθένας τους έβγαλε 3 εκατομμύρια δολάρια για την χθεσινή τους εμφάνιση, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στην τελευταία σεζόν, οι έξι πρωταγωνιστές κέρδιζαν ανά επεισόδιο 1 εκατομμύριο δολάρια.