Σοφία Νομικού: Γέννησε η Expert colorist του Super Makeover

Γέννησε η Σοφία Νομικού, από το Super Makeover. Η Expert colorist που γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και μοιράστηκε το νέο μέσα από το διαδίκτυο.

Αξίζει να αναφερθεί η Σοφία είχε ανακοινώσει το ευχάριστο γεγονός on air τον Μάρτιο αφήνοντας άφωνη τη Δούκισσα Νομικού αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες της εκπομπής Super Makeover.

Την ίδια ώρα μέσα από ένα ποστ ευχαρίστησε την ομάδα της για τη στήριξη, γράφοντας:

«It’s a Girl Our Super makeover baby!!! Ευχαριστώ την φανταστική ομάδα για την γλυκιά στήριξη! Ευχαριστώ τον άντρα μου @gregorykarydis ! Ladies my heart goes out to you! Σας πονάω και σας καταλαβαίνω όλες!!! Ζω μαγικά συναισθήματα αλλά και πολλά δύσκολα ! Είμαστε ηρωίδες 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻!!! @dutchesss_ 🦄 @pantelis_toutountzis 🧑🎤 @elenapapastavrou 🦊 @choudalakimaria 🧡 @grsupermakeover ☮️ @skaitv.gr 🧿 Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου!».

H Σοφία Νομικού ανέβασε και την πρώτη φωτογραφία με την κόρη της στην οποία φαίνονται μόνο τα πατουσάκια της!