Δεύτερη σεζόν του «Just Like That», με επιστροφή της Κιμ Κατράλ, λέγεται ότι σχεδιάζει το HBO

Τη δεύτερη σεζόν του «Just Like That», συνέχεια του θρυλικού «Sex and the City», ετοιμάζεται να ανακοινώσει τοHBO Max πριν καν αρχίσει η πρώτη. Στα σχέδια και η επιστροφή της Κιμ Κατράλ