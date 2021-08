Big Brother: Πρεμιέρα την Κυριακή 29 Αυγούστου - Δείτε το τρέιλερ

Πρεμιέρα την Κυριακή 29 Αυγούστου θα κάνει το ριάλιτι Big Brother στον ΣΚΑΙ. Το έπαθλο των 100.000 ευρώ θα διεκδικήσουν 14 παίκτες. «Οι εκπλήξεις, οι ανατροπές και οι ευρηματικές δοκιμασίες θα είναι καθημερινές στον δεύτερο κύκλο του Big Brother και οι αποστολές, πιο απαιτητικές από ποτέ. Το αναβαθμισμένο Captain’s Room και τα προνόμια που το συνοδεύουν θα είναι το μεγάλο δέλεαρ σε εβδομαδιαία βάση για τους παίκτες», αναφέρει ο ΣΚΑΙ που έδωσε στη δημοσιότητα και το τρέιλερ για την πρεμιέρα.

Διαβάστε ακόμη: Big Brother: Παρουσιαστές οι Γρηγόρης Γκουντάρας και Νάταλι Κάκκαβα - Σχολιασμός από τη Γραμμέλη

Την παρουσίαση του live θα αναλάβουν ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κακαβά, ενώ θα σχολιάζει η Αφροδίτη Γραμμέλη. «Ο Big Brother της νέας εποχής επιστρέφει και η φετινή σεζόν δεν θα σας αφήσει να κλείσετε… μάτι. Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς. Share your truth. Big Brother is – always- watching you!».

Πάνω από 13.000 ήταν οι συμμετοχές για το ριάλιτι του ΣΚΑΙ ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και δημιουργώντας νέο ρεκόρ συμμετοχών. Χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας, από Ελλάδα και εξωτερικό δήλωσαν πρόθυμοι να βρίσκονται 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, μπροστά από τις κάμερες, υπό το άγρυπνο μάτι του Big Brother και να συμμετάσχουν σε αυτό το τηλεοπτικό, κοινωνικό πείραμα, ωστόσο μόνο 14 τα κατάφεραν.