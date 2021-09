Just The Two Of Us: Ζευγάρια με ονόματα έκπληξη - Κάνει πρεμιέρα το Σάββατο

Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 το Just The Two Of Us στον ALPHA. Παρουσιαστής θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης με το σόου να επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες για ένα ατελείωτο πάρτι.

Αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος (και όχι μόνο) που γίνονται ανατρεπτικά ζευγάρια, διαγωνίζονται και βάζουν φωτιά στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, σ' ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών. Στην κριτική επιτροπή θα είναι η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής .

Σύμφωνα με τον ALPHA, τα ζευγάρια στο Just The Two Of Us θα είναι τα εξής: