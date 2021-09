Κοκλώνης - Ατζούν: «Αγρια» κόντρα για τις θέσεις πάρκινγκ;

Καθόλου καλά δεν πήρε ο Ατζούν Ιλιτζαλί τη συμμετοχή του Τζέιμς Καφετζή στο Just the Two of Us. Ο Τούρκος παραγωγός του Survivor έστειλε εξώδικο στην εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη για τη συμμετοχή του Ροδίτη στο μουσικό σόου, μιας και δεν έχουν περάσει έξι μήνες από την παρουσία του στο ριάλιτι επιβίωσης, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Περρή στο Πρωινό του ANT1, έχει ξεσπάσει και νέα κόντρα μεταξύ Ατζούν και Κοκλώνη.

Ο λόγος; Οι θέσεις παρκαρίσματος που «έφαγαν» από τον Ατζούν, οι συμμετέχοντες του J2US. Πιο συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο Βαγγέλης Περρής: «Την ίδια μέρα, λόγω της πρεμιέρας, στο στούντιο του Just έφτασε πλήθος κόσμου, όπως διαγωνιζόμενοι, οι κριτές, κομμωτές, χορευτές, οι οποίοι κατέλαβαν θέσεις πάρκινγκ, που δεν προορίζονταν για την εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη, αλλά του Ατζούν Ιλιτζαλί. Την ίδια ακριβώς ημέρα γινόταν και η πρόβα για το The Voice, που είναι της εταιρείας παραγωγής του Ατζούν. Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε».