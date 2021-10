Squid Game, Τζανγκ Χο-γιον, Στέφανος Τσιτσιπάς. Τι κοινό μπορεί να έχουν μία σειρά του Netflix, μία Κορεάτισσα ηθοποιός-μοντέλο και ο Ελληνας τενίστας; Επεσαν θύματα των fake news, που κάνουν τον γύρο του twitter. Σύμφωνα με αυτά, μια από τις πρωταγωνίστριες της σειράς του Netflix, που κάνει θραύση, του Squid Game, σε πρόσφατη συνέντευξή της για τη Vogue της Νότιας Κορέας, δήλωσε «κολλημένη» με τον Ελληνα πρωταθλητή του τένις. Ωστόσο, η ηθοποιός που είναι μάλιστα και το νέο πρόσωπο του οίκου Louis Vuitton, δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η πραγματική δήλωσή της έχει να κάνει με έναν Twitch streamer και πρώην επαγγελματία παίκτη Overwatch. Τον Φίλιξ Λένγκιελ, γνωστό στον online κόσμο ως “xQc”. «Είμαι κολλημένη με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πιστεύω πως είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ο GOAT. Όποτε τον κοιτάζω, φτιάχνει η διάθεσή μου», φέρεται να είπε η 27χρονη Κορεάτισσα ηθοποιός και μοντέλο.

Hoyeon Jung, Squid Game star, reveals in a recent interview to Vogue Korea that lately she’s been obsessed with Stefanos Tsitsipas, a tennis player.



“I think he’s someone the world needs right now because he's the GOAT, whenever I look at him my mood changes for the better" pic.twitter.com/Y26ts9AhjL