Συγκλονισμένη είναι η παγκόσμια κοινή γνώμη από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα γυρίσματα της γουέστερν ταινίας «Rust», καθώς η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, έπεσε νεκρή από πυροβολισμό που έριξε ο διάσημος ηθοποιός Αλεκ Μπάλντουιν. Ο 63χρονος ηθοποιός γύριζε μία σκηνή της ταινίας όπου έπρεπε ο ίδιος να πυροβολήσει με ένα όπλο, το οποίο υποτίθεται πως θα είχε άσφαιρα. Το εν λόγω γύρισμα όμως μετατράπηκε σε τραγωδία όταν όλοι συνειδητοποίησαν πως τα πυρά από το όπλο ήταν πραγματικά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της διευθύντριας φωτογραφίας αλλά και του σκηνοθέτη της ταινίας, Τζόελ Σόουζα! Πληροφορίες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η 42χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε στην κλείδα, μεταφέρθηκε με αεροπλάνο εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε, ενώ ο σκηνοθέτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο από όπου λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Οπως μάλιστα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, ο ηθοποιός ήταν τόσο σοκαρισμένος από τη φρικτή τροπή που πήρε το γύρισμα που επαναλάμβανε διαρκώς «Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες;». Εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής επέμεινε ότι το όπλο ήταν ρέπλικα και ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Και πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους συμβάντα είναι μεν σπάνια αλλά συμβαίνουν. Η υπόθεση πάντως παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Ο Αλεκ Μπάλντουιν οδηγήθηκε στο γραφείο του Σερίφη για να ανακριθεί αλλά δεν συνελήφθη και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η υπόθεση όμως φαίνεται πως λαμβάνει ανεξέλεγκτη τροπή αφού σωματείο που ειδικεύεται στα όπλα που χρησιμοποιούνται στα γυρίσματα ταινιών του Χόλιγουντ ανέφερε στη Daily Mail ότι το φυσίγγιο που σκότωσε την άτυχη γυναίκα ήταν αληθινό και όχι άσφαιρο! Η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς πέθανε σχεδόν ακαριαία όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του Μπάλντουιν με το σωματείο να ενημερώνει τα μέλη του με e-mail ότι η σφαίρα ήταν αληθινή. Η DailyMail.com έχει επίσης στη διάθεσή της τη συνομιλία με το τηλεφώνημα στο 166, το οποίο έγινε από τον χώρο των γυρισμάτων. Στο τηλεφώνημα ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Εχουμε δυο ανθρώπους που έχουν πυροβοληθεί κατά λάθος!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν το περιστατικό ήταν ατύχημα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, Χουάν Ρίος. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η έρευνα παραμένει ανοιχτή, πρόσθεσε. «Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τώρα πώς και ποιος τύπος βλήματος χρησιμοποιήθηκε στο πυροβόλο όπλο», είπε. Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:50 μ.μ. τοπική ώρα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Rust Movie Productions LLC, δήλωσε ότι «όλο το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Halyna. Διακόψαμε την παραγωγή της ταινίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας του Σάντα Φε». Η τοπική εφημερίδα Santa Fe New Mexican μετέδωσε πως ο Αλεκ Μπάλντουιν ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε όσο απαντούσε στα ερωτήματα των επιθεωρητών.

