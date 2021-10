Τα Φιλαράκια: Πέθανε o «Γκάνθερ» σε ηλικία 59 ετών – Ο James Michael Tyler είχε καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αμερικανός ηθοποιός James Michael Tyler, ο οποίος έγινε γνωστός από την παρουσία του στη σειρά «Τα Φιλαράκια» (Friends) για τον ρόλο του ως «Γκάνθερ» στο καφέ Central Perk στο οποίο σύχναζαν οι ήρωες της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς. Ο Γκάνθερ έδωσε μακρά «μάχη» με τον καρκίνο, όταν διαγνώστηκε το 2018 στον προστάτη του. Στη συνέχεια έκανε μετάσταση στα οστά και δυστυχώς ο James Michael Tyler πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

«Ο Tyler πέθανε ήσυχα μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες την Κυριακή το πρωί» δήλωσε ο μάνατζέρ του, σύμφωνα με το BBC. «Ο κόσμος τον γνώριζε ο Γκάνθερ… αλλά οι αγαπημένοι του Michael τον γνώριζαν ως έναν ηθοποιό, ως έναν μουσικό, ως έναν μαχητή κατά του καρκίνου και ως έναν αξιαγάπητο σύζυγο» ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια του 59χρονου ηθοποιού.

Breaking News: James Michael Tyler, known for his role as Gunther on the hit TV show “Friends,” has died of prostate cancer. He was 59. https://t.co/KkSVv0VJvJ October 25, 2021

James Michael Tyler,

rest in peace james michael tyler ( gunther ) you will be missed 🤍 pic.twitter.com/OowPQ5M7YS — joey (@shutupjoeyy) October 25, 2021

El domingo no puede acabar peor: ha fallecido James Michael Tyler, nuestro querido Gunther. Cáncer. Ya en el especial de Friends en HBO se le vio bastante débil. DEP. pic.twitter.com/WYC340R5vL October 24, 2021

Gone, but NEVER forgotten in my heart.



We love you, James Michael Tyler. Rest easy 😢😭 pic.twitter.com/mtxuwZQEjO — nibikinz (@nibikinz) October 24, 2021