Ακρως εντυπωσιακή, φορώντας μια ολόσωμη διάφανη φόρμα η Ιωάννα Τούνη έκλεψε την παράσταση στην σκηνή του Just The Two Of Us. Η influencer τραγούδησε με τον Νικηφόρο στο επεισόδιο του Σαββάτου (30/10) και κατάφερε να παραμείνει στον διαγωνισμό.

Η Ιωάννα Τούνη ξεκίνησε να τραγουδά ξαπλωμένη σε ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά, ενώ ο Νικηφόρος με ένα ασπρόμαυρο κοστούμι και δεμένα μάτια συνόδευσε την παρτενέρ του με τον καλύτερο τρόπο. Η κριτική επιτροπή σχολίασε πολύ θετικά την εμφάνιση του ζευγαριού και παρέλειψε το σημείο που η Ιωάννα Τούνη δυσκολεύτηκε... να σηκωθεί και ξέχασε τον στίχο. Οι κριτές του J2US βρήκαν πολύ ωραία την εμφάνισή τους δίνοντάς τους 37 βαθμούς.

«Φοβόμουν να είμαι με την Ιωάννα Τούνη»

Το πρωί του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν το live του Just The Two Of Us, ο Νικηφόρος αποκάλυψε πως στην αρχή φοβήθηκε που θα είναι ζευγάρι με την Ιωάννα Τούνη καθώς ήταν σίγουρος πως όλοι θα πέσουν να τη φάνε σε περίπτωση που δεν είναι καλή. Τελικά όμως τα σχόλια που άκουσε ήταν πολύ θετικά, γεγονός που έδωσε χαρά και σιγουριά στον τραγουδιστή για το τηλεοπτικό του ζευγάρι.

«Φοβόμουν να είμαι με την Ιωάννα Τούνη στο Just the Two of Us στην περίπτωση που δε θα τραγουδούσε. Όταν περιμένουν όλοι να την πυροβολήσουν, και αυτή ξαφνικά τραγουδάει, ήταν μεγάλη ανατροπή. Θεωρώ πως θα είμαστε μέσα στην πεντάδα με την Ιωάννα. Πιο αδύναμος είναι ο James, αλλά είναι πολύ δυνατός στο κοινό», είπε ο Νικηφόρος στον ALPHA.