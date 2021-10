Κατερίνα Στικούδη: Επέστρεψε στο Just The Two Of Us, δύο εβδομάδες μετά τη γέννα

Η Κατερίνα Στικούδη επέστρεψε στο πλατό του σόου του ALPHA, δύο εβδομάδες μετά την γέννηση του γιου της