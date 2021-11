Η ηθοποιός, Τζένα Γουίλαν, η οποία υποδύθηκε την λαίδη Γιάρα Γκρέϊτζόι στην επιτυχημένη σειρά Game of Thrones, αναφέρθηκε στις ανεπανάληπτες ερωτικές σκηνές που καθήλωσαν το κοινό λέγοντας: «Συνήθιζαν να λένε: "Όταν φωνάζουμε δράση, ξεκινήστε!", και επικρατούσε κάποιο χάος», είπε η Τζέμα Γουίλαν, στον Guardian. «Αλλά μεταξύ των ηθοποιών υπήρχε πάντα το ένστικτο του ελέγχου», συνέχισε.

Ωστόσο, η Τζέμα Γουίλαν επέμεινε ότι οι ηθοποιοί «τσέκαραν πάντα ο ένας τον άλλον και συζητούσαν τι θα κάνουν» πριν από τις σεξουαλικές σκηνές.Όπως είπε: «Υπήρχε μια σκηνή σε έναν οίκο ανοχής με μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο εκτεθειμένη που μιλήσαμε για το πού θα ήταν η κάμερα και τι θα την έκανε να νιώθει καλά. Πάντα το συζητούσα με τον άλλο ηθοποιό».

Ο αμφιφυλόφιλος χαρακτήρας της Τζέμα, η Γιάρα Γκρεϊτζόι συχνά συμμετείχε σε πικάντικες σκηνές κυρίως με τον αδερφό της στην ταινία, τον Άλφι Άλεν (Τέον Γκρεϊτζόι). Οι δυο τους ήρθαν πολύ κοντά ενώ ίππευαν ένα άλογο, με τη συγκεκριμένη σκηνή να γίνεται μία από τις πιο γνωστές της ταινίας.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η Τζέμα Γουίλαν θα συμμετάσχει στο επερχόμενο prequel του "Game of Thrones" "House of the Dragon".