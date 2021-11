J2US: Αποχώρηση - έκπληξη, ποιο ζευγάρι αποχαιρέτησε το σόου - Απρόοπτο με Τούνη

Τα 10 ζευγάρια του «Just the 2 of us» έδωσαν για μία ακόμη φορά τον καλύτερο εαυτό τους στη σκηνή και διεκδίκησαν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού. Ωστόσο, στο τέλος στη σκηνή έμειναν η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Μάρα Μεϊμαρίδη με τον Σταν. Τελικά αυτοί που δεν τα κατάφεραν και αποχώρησαν από το J2US ήταν η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο επόμενο live δεν θα δούμε την Ιωάννα Τούνη, καθώς ένα δικό της άτομο έχει πρόβλημα υγείας, ωστόσο ο Νικηφόρος θα βρεθεί κανονικά στη σκηνή του «Just the 2 of us» με μια καλεσμένη έκπληξη.