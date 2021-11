Τζέιμς Καφετζής: «Δεν θα πάει καλά ο νέος κύκλος του Survivor»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» του Alpha έκανε ο Τζέιμς Καφετζής, μιλώντας για την παρουσία του στο Just The Two Of Us, αλλά και για τον νέο κύκλο του Survivor, που ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρώην παίκτη του ριάλιτι επιβίωσης, η νέα σεζόν του Survivor δεν θα έχει την ίδια τηλεθέαση με την προηγούμενη.

«Είδα το τρέιλερ, αλλά δεν νοστάλγησα καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπήγαινα. Στο All Star με πολύ καλές απολαβές μπορεί να πήγαινα. Με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα από Ρόδο, ότι γίνεται χαμός στα κάστινγκ. Με πήρε και ένας άλλος από το Tik Tok και του είπα ''κοίτα, λογικά δεν θα πάει καλά, γιατί εσύ θέλεις την έξτρα αναγνωρισιμότητα. Δεν θα πάει τόσο καλά όσο το περσινό και είναι και λογικό οπότε σκέψου το έτσι''.

Το χειρότερο είναι να πας να ταλαιπωρείσαι και να μην το βλέπεις κανείς. Να κάθεσαι εσύ σαν τον ταλαίπωρο 5-6 μήνες. Εγώ πήγα γιατί είχε καραντίνα. Ήταν να πάω για sushi chef στο Τόκιο και ήρθε η καραντίνα. Έκλεισε η χώρα και με πήραν από το Survivor. Ότι είχα δηλώσει πριν 4 χρόνια και αν θέλω να πάω. To Survivor για μένα είναι λες και πέρασαν 3 χρόνια», ήταν τα λόγια τους Τζέιμς Καφετζή.