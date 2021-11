Με ένα μαύρο φόρεμα που δεν αφήνει πολλά στην φαντασία και ένα κομμάτι πίτσα στο χέρι η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει πριν την εμφάνισή της στο σόου του GNTM 4. Η τραγουδίστρια των 1,2 εκατομμυρίων followers με παιχνιδιάρικο ύφος, ανήρτησε πέντε φωτογραφίες στο Instagram, που τη δείχνουν να απολαμβάνει ένα κομμάτι πίτσα, σχολιάζοντας: «Oops!… I did it again». Η εκρηκτική παρουσία της Ελένης Φουρέιρα, με τη live εμφάνισή της συνοδεύει τα μοντέλα στο catwalk του GNTM 4!