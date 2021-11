Ελένη Δήμου: Η αντίδρασή της στο φιλί στο στόμα από τον Μάνο Κόνσολο στο J2US

Δεν το περίμενε ούτε το είχαν σχεδιάσει. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε η Ελένη Δήμου για το φιλί που της έδωσε στη σκηνή του «Just The Two of US» ο ηθοποιός Μαρίνος Κόνσολος. Το ζευγάρι, στο του talent show του Alpha, ανέβαλε να ερμηνεύσει το τραγούδι της Ιταλίας που νίκησε στον διαγωνισμό της Eurovision για το 2021, το «Zitti e buoni» των Maneskin.

Στο φινάλε του τραγουδιού, ο Μαρίνος Κόνσολος άρπαξε, κυριολεκτικά, την Ελένη Δήμου από το κεφάλι και τη φίλησε στο στόμα, με την ίδια να παραμένει άφωνη και αμήχανη!

Πάντως το συγκεκριμένο ζευγάρι κατάφερε να πάρει για μία ακόμη φορά «40άρι» από την κριτική επιτροπή, για την εμφάνισή του στο «Just The Two of US».