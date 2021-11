Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Τα χρήματα που πήρε για να μπει σε ριάλιτι άφησαν άφωνη την Κατερίνα Καινούργιου

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις πιο γνωστές Ελληνίδες του Instagram. Κάθε Σάββατο τη βλέπουμε να ανεβαίνει στη σκηνή του Just The Two of Us παρέα με την Κατερίνα Λιόλιου, ενώ την περσινή σεζόν την είδαμε να παίρνει μέρος και στη Φάρμα του ΑΝΤ1.

Στις δηλώσεις, λοιπόν, που έκανε η Παναγιώταρου στην κάμερα της εκπομπής «Super Kατερίνα», σχολίασε πως «μπορεί να έχει πάει με 10.000 ευρώ την εβδομάδα σε κάποιο ριάλιτι» κι έτσι θα χρειαζόταν «ένα μεγαλύτερο ποσό για να την πείσει κάποιος να πάει στο Survivor».

Αμέσως μετά το συγκεκριμένο απόσπασμα κι αφού όλοι στο πλατό της εκπομπής κατάλαβαν πως το γνωστό μοντέλο μιλούσε για τη Φάρμα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε σοκαρισμένη «Δεν πάμε όλοι μαζί αν είναι να πάρουμε κάνα 20χιλιαρο την εβδομάδα; Να κάτσουμε κάνα μήνα να βγάλουμε την 100άρα μας».

Μια αντίστοιχη δήλωση για χρήματα, βέβαια, έκανε και ο Βαλάντης. Eίναι πολλά τα λεφτά απ' ότι φαίνεται.