Just The Two Of Us: Όταν η 24χρονη Ελένη Φουρέιρα έδειχνε στην Ελλάδα πώς κερδίζεται το παιχνίδι

Το Just The Two Of Us του Alpha έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια του Σαββάτου. Ο Νίκος Κοκλώνης κάθε εβδομάδα ετοιμάζει ένα τεράστιο πάρτι, με τα ζευγάρια του σόου, αλλά και καλεσμένους έκπληξη να κρατούν αρκετά ψηλά τον δείκτη της τηλεθέασης. Και μπορεί το J2US να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όμως, η ιστορία του στη χώρα μας ξεκινάει πολύ καιρό πριν. Για την ακρίβεια, το μακρινό 2010.

Διαβάστε ακόμη: Μπέσσυ Αργυράκη - Εβελίνα Νικόλιζα: Μαμά και κόρη σαρώνουν σε χορό και τραγούδι στην ελληνική TV

Πρώτη φορά το είδαμε στην ελληνική τηλεόραση από το Mega στις 17 Οκτωβρίου του 2010, με τον Γιώργο Καπουτζίδη στον ρόλο του παρουσιαστή. Τι τηλεθέαση έκανε τότε; Κάθε live «σάρωνε», ξεπερνώντας εύκολα το 30% στο σύνολο, ενώ ο τελικός του σόου είχε φτάσει το 41.1%. Ποιος κέρδισε; H Ελένη Φουρέιρα και ο ηθοποιός Παναγιώτης Πετράκης.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως τότε η Φουρέιρα ήταν μόλις 24 ετών και δεν είχε καμία σχέση με την pop diva του σήμερα. Ήταν λίγο μετά τη διάλυση των Mystique, του γυναικείου γκρουπ από το οποίο την γνωρίσαμε και είχε εκείνο το γνωστό φουντωτό σγουρό μαλλί.

Με τον Παναγιώτη Πετράκη ταίριαξαν σχεδόν αμέσως, με την κριτική επιτροπή τότε, η οποία αποτελούταν από τον Κώστα Τουρνά, τον Στέφανο Κορκολή, την Αθηναΐδα Νέγκα και την Λυδία Παπαϊωάννου, να το τονίζουν συνεχώς. Σίγουρα μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους ήρθε στο όγδοο live, όταν Φουρέιρα και Πετράκης ερμήνευσαν τους «Δαίμονες» σε στίχους Σταύρου Σιδερά και μουσική Νίκου Καρβέλα.

Και φυσικά ακολούθησε άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο αμέσως επόμενο live, όπου ερμήνευσαν το Hot Stuff της Ντόνα Σάμερ.

Στον τελικό έφτασαν μαζί με το ζευγάρι του Χρήστου Χολίδη και της Μαρίας Μπεκατώρου, το οποίο είχε επίσης αποσπάσει θετικά σχόλια σε όλη τη διάρκεια του πρώτου Just The Two Of Us.

Το κοινό, όμως, ψήφισε την Ελένη Φουρέιρα και τον Παναγιώτη Πετράκη με την «Fuego» τραγουδίστρια, να δείχνει από τότε πως ξέρει πολύ καλά τη συνταγή της νίκης.