Η Μπέσσυ Αργυράκη είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο Dancing With The Stars. Με κέφι, σπιρτάδα και μπρίο η Μπέσσυ Αργυράκη κάθε Κυριακή χορεύει στο Dancing With The Stars και αποθεώνεται. Για τις εμφανίσεις της στο DWTS, τα κιλά που έχασε, τον σύζυγό της και την επέμβαση, στην οποία είχε υποβληθεί κατά το παρελθόν μίλησε η ίδια στο «Πρωινό».

«Έχω χάσει 11 κιλά. Θέλω άλλα 4-5. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα μίλαγα για 4-5. Δεν το κατάλαβα. Χορεύω πολλές ώρες. Έχει κοπεί η όρεξή μου και λέω στον άντρα μου χαριτολογώντας “μήπως έχω πάθει νευρική ανορεξία;”», ανέφερε αρχικά η Μπέσσυ Αργυράκη. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη χειρουργική επέμβαση, στην οποία είχε υποβληθεί, λέγοντας: «Είχα κάνει δακτύλιο και δεν πήγε καλά, τον αφαιρέσαμε γρήγορα, πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο, κινδύνευσε η ζωή μου, είχε στρίψει ο δακτύλιος και είχε στεγνώσει το κάτω μέρος στο στομάχι. 2,5 ώρες επέμβαση».

«Αγαπάω όλον τον κόσμο, τα βλέπω όλα θετικά», ήταν η απάντηση που έδωσε η Μπέσσυ Αργυράκη για τα αρνητικά σχόλια που ακούει. Όπως είπε, ο παρτενέρ της στο DWTS θα τη σηκώσει δύο φορές στο επερχόμενο live. «Εκεί να δείτε πόσο θα τον λυπηθείτε», συμπλήρωσε με χιούμορ και εξήγησε ότι ο λόγος που αποφάσισε να συμμετάσχει στο DWTS είναι γιατί «ο χορός ήταν παλιό μου απωθημένο».

Μπέσσυ Αργυράκη: «Οταν εκνευρίζεται ο σύζυγός μου, εγώ υποχωρώ»

«Είμαστε 36 χρόνια μαζί», απάντησε η Μπέσσυ Αργυράκη για τον σύζυγό της, τον οποίο γνώρισε από την Έφη Σαρρή. «Ο καθένας πρέπει να αφήνει χώρο στον άλλον, να σέβεται και να θαυμάζει τον άλλον και να υπάρχει κατανόηση. Στον σύζυγό μου αρέσει το κτήμα στα Μέγαρα και φεύγει πολλές μέρες. Στην αρχή εκνευριζόμουν. Μετά είπα ότι όπως εγώ έλειπα μήνες και καθόταν με τα παιδιά πρέπει να σεβαστώ και το δικό του θέμα. Δεν με έχει ζηλέψει ποτέ και είναι ένας πολύ ωραίος άνδρας, επιστήμονας, με ποιότητα. Δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Όταν εκνευρίζεται εγώ είμαι η υποχωρητική».

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τον… καημό της να γίνει γιαγιά είτε από την κόρη της είτε από τον γιο της που ζει στην Ελβετία και είναι σεφ. «Την Εβελίνα την πίεζα. Όταν κατάλαβε ότι το πήγαινα πολύ στην πίεση σηκωνόταν και έφευγε και μίλαγα μόνη μου» είπε για την Εβελίνα Νικόλιζα.