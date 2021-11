Just the Two of Us: Αποχώρηση-έκπληξη κι αλλαγές στα ταίρια - Με Super Κική τα νέα ζευγάρια

Γεμάτο ανατροπές ήταν το επεισόδιο του «Just the Two of Us» που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/11) από τον Alpha αφού από τη μία το ζευγάρι που αποχώρησε ήταν έκπληξη, ενώ προς το τέλος της βραδιάς ο Νίκος Κοκλώνης επεφύλασσε δύο εκπλήξεις σε συμμετέχοντες και τηλεθεατές.

Τα υποψήφια προς αποχώρηση ζευγάρια ήταν οι Χάρης Βαρθακούρης – Άννα Μαρία Ψυχαράκη και οι Πηγή Δεβετζή & Θάνος Πετρέλης, με το δεύτερο ζευγάρι να αποχωρεί τελικά από το «Just The Two of Us».

Ωστόσο, Πηγή Δεβετζή και Θάνος Πετρέλης θα επιστρέψουν κανονικά στο επόμενο live το Σάββατο (27/11) γιατί τα ζευγάρια θα τραγουδήσουν χωρίς να αποχωρήσει κάποιο ζευγάρι στο τέλος της βραδιάς. Αυτή ήταν η μία έκπληξη του Νίκου Κοκλώνη.

Ταυτόχρονα, είχαμε και μία επιστροφή ζευγαριού - κάτι που είχε ανακοινωθεί εδώ και ημέρες - και συγκεκριμένα, της Super Κικής και του Γιώργου Βελισσάρη, τους οποίους ψήφισε το τηλεοπτικό κοινό να μπουν πάλι στο παιχνίδι μεταξύ των υπόλοιπων ζευγαριών που έχουν ήδη αποχωρήσει από το «Just The Two of Us».

Η δεύτερη έκπληξη ήταν ότι στο επόμενο live οι διαγωνιζόμενοι θα αλλάξουν ταίρι και να ανεβούν στη σκηνή στο πλάι ενός άλλου τραγουδιστή. Τα νέα ζευγάρια προέκυψαν ύστερα από κλήρωση που έγινε live με τη βοήθεια της Κατερίνας Στικούδη.

Κάθε διαγωνιζόμενος τραβούσε από τη γυάλα έναν κλήρο και έβλεπε με ποιον τραγουδιστή ή ποια τραγουδίστρια θα είναι ταίρι για το επόμενο live.

Τα νέα ζευγάρια που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα: