GNTM 4: Η σχέση του Κωνσταντίνου με τον Φίλιππο που άναψε «φωτιές» στο twitter

Ο Κωνσταντίνος Τσαγκάρης είναι ένα από τα μοντέλα που βρίσκονται στο σπίτι του GNTM 4 και μάλιστα θεωρείται από τους πιο «δυνατούς» συμμετέχοντες, όπως έχουν διακρίνει και οι κριτές. Το μοντέλο που συμμετέχει στο reality του Star φαίνεται πως μπήκε έτοιμο και προετοιμασμένο, καθώς διατηρεί φιλική σχέση με ένα άλλο μοντέλο, το οποίο είχε δοκιμάσει την τύχη του στον περσινό κύκλο και -αν κι εντυπωσίασε με την audition του- δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι και έμεινε εκτός... ένα βήμα πριν.

Ο λόγος για το Φίλιππο Βογδάνη, με τον οποίο ο Κωνσταντίνος Τσαγκάρης είναι φίλος και μάλιστα έχουν δουλέψει και μαζί σε διάφορες φωτογραφίσεις στο παρελθόν, ξαναβρέθηκαν εντός GNTM4. Το twitter δεν έμεινε ασυγκίνητο στη συγκεκριμένη σχέση. Πλήθος χρηστών έκαναν τα σχόλια τους, που ήταν άκρως κολακευτικά.

Hug me until I forget all my sadness.👬❤️ #gntmgr pic.twitter.com/mDoWgQ9FKf