«Έσπασε» η Όλγα στο χθεσινό (29/11) επεισόδιο του GNTM με την αποχώρηση του Στυλιανού Φλωρίδη. Τα μοντέλα παραδέχτηκαν στην τηλεόραση πως είναι ζευγάρι, ενώ έκλαιγαν και αντάλλαζαν φιλιά on camera.

Τα επίδομα μοντέλα που βρίσκονται στο σπίτι του GNTM κλήθηκαν να φωτογραφηθούν σε πισίνα, ποζάροντας για τον φακό του Παναγιώτη Σιμόπουλου. Σε αυτήν την απαιτητική δοκιμασία άλλοι πόζαραν με χάρη και με μία ανάσα και άλλοι... βυθίστηκαν. Όπως αποφάσισαν οι τέσσερις κριτές Άγγελος Μπράτης, Ισμήνη Παπαβλασοπούλου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Δημήτρης Σκουλός, το μοντέλο που είχε τη χειρότερη εμφάνιση και αποχώρησε ήταν ο Στυλιανός. Το μοντέλο ήταν για τρίτη φορά στο «bottom 2» και αυτήν τη φορά δεν κατάφερε να τη γλιτώσει.

Η Όλγα δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το αποτέλεσμα και ξέσπασε σε κλάματα, με τον Στυλιανό να την πλησιάζει και οι δυο τους να ανταλλάζουν παθιασμένα φιλιά και να λένε «σε αγαπώ» μπροστά στην κάμερα.

Μόλις επέστρεψαν σπίτι, η Όλγα έτρεξε στην αγκαλιά του Στυλιανού και στη συνέχεια περιέγραψε πως γνωρίστηκαν. Το ειδύλλιο ξεκίνησε στο ξενοδοχείο, πριν το bootcamp, όταν η Όλγα παραπονιόταν για το φαγητό και ο Στυλιανός της έδωσε το δικό του. Οι δυο τους τον τελευταίο καιρό έδειχναν ότι είναι κοντά, αλλά δεν είχαν πει ποτέ ότι είναι ζευγάρι. Ο Στυλιανός πριν φύγει από το παιχνίδι δήλωσε ότι στην προσωπική του ζωή έχει ανοίξει την πιο μεγάλη και σημαντική πόρτα.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά την αποχώρησή του, ο Στυλιανός δεν έκρυψε τον έρωτά του για την Όλγα:

«Έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσω και εγώ το σπίτι του GNTM με ανάμεικτα συναισθήματα. Είχα την τύχη να γνωρίσω απίστευτα άτομα και χαρακτήρες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που θα τα θυμάμαι για μια ζωή! Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν και πίστεψαν σε εμένα, ελπίζω να μην σας έχω απογοητεύσει. Ο τελικός στόχος παραμένει ο ίδιος. Μπορεί να μην μου το έδωσαν να το πιω, αλλά να θυμάστε πως ΠΙΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΠΟΤΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

P.s. Όλγα μου, αγάπη μου σου παραδίδω την σκυτάλη. Συνέχισε να με κάνεις περήφανο!

Over and out,

With love

DJ Styl».