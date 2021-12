And Just Like That: To νέο Sex and The City ξεκίνησε με αναπάντεχο θάνατο και οι φανς δεν μπορούν να το πιστέψουν

Πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (9/12) για το πολυαναμενόμενο reboot του «Sex and the City», «And Just Like That» στο HBO Max μόνο που η τελευταία σκηνή του πρώτου επεισοδίου σόκαρε τους φαν της σειράς, αφού ο Mr. Big (Κρις Νοθ) άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια της Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), έχοντας πάθει ανακοπή.

Αυτή η εξέλιξη δεν άρεσε καθόλου σε μεγάλη μερίδα των φαν της σειράς, οι οποίοι περίμεναν πως και πως το reboot μετά από τόσο χρόνια φημολογίας και έσπευσαν στο Twitter για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους με το άδοξο τέλος ενός μεγάλου έρωτα.

I actually can’t talk about it for a while. If you need me I’ll be crying in the corner for the rest of the day. #AndJustLikeThat pic.twitter.com/Cm56G9BU8V December 10, 2021

Watched the first two episodes of #AndJustLikeThat last night... WHAT DID YOU DO?!?! IN THE FIRST EPISODE!! I AM SHOOKETH!!



No Samantha

Willie Garson no longer with us

AND THAT PLOT TWIST!!!!!!!



😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M40KgZbhPO — LoneWolfHeart (@LoneWolfHeart_) December 10, 2021

Me after watching the first episode of #AndJustLikeThatpic.twitter.com/Qy7TdECIgt — Jason D (@jjjdopp) December 10, 2021

Mr. Big was more than a character, he was literally the shinning hope to us all that someday we’d find our very own “Big” love 💔 #AndJustLikeThat pic.twitter.com/KN7svoA8a8 — kyriana elise (@kyriana_elise) December 10, 2021

THIS right here. THIS shot. THIS really drove the emotional impact home. #AndJustLikeThat pic.twitter.com/gdwOnEHnnD December 9, 2021

«Και κάπως έτσι ο Mr. Big πέθανε», ακούγεται να λέει η Κάρι, η οποία στο δεύτερο επεισόδιο προσπαθεί να κανονίσει την κηδεία του Mr. Big, έχοντας στο πλευρό της τις Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβις) και Μιράντα (Σίνθια Νίξον), οι οποίες προσπαθούν να τη στηρίξουν. Η παραπάνω εξέλιξη είχε διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες ως spoiler, αλλά μάλλον κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει.

Όσο σοκαριστικός και αν ήταν ο θάνατος του Mr. Big για τους φαν, να θυμίσουμε πως δεν αποτελεί έκπληξη αφού και το σενάριο της φημολογούμενης τρίτης ταινίας του Sex and the City που δε γυρίστηκε ποτέ, κατά κύριο λόγο περιστρεφόταν γύρω από αυτό το δραματικό γεγονός.

Μάλιστα, αυτός ήταν και ο κύριος λόγος για τον οποίο είχε αρνηθεί να επιστρέψει στο ρόλο της Σαμάνθα η Κιμ Κατράλ, αφού όπως είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της, ο ρόλος της σε αυτή δεν παρουσίαζε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ούτε είχε κάποια εξέλιξη αφού είχε αφήσει να εννοηθεί ότι όλα γύριζαν γύρω από την Κάρι που πενθούσε την απώλεια του Mr. Big.

Με τη σειρά του και ο Κρις Νοθ είχε φανεί - στο παρελθόν - διστακτικός να παίξει στην τρίτη ταινία, αλλά αρχικά και στο reboot αφού όπως είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του, ένιωθε πως δεν είχε κάτι παραπάνω να προσφέρει στο ρόλο, οπότε - όπως φαίνεται - ο θάνατος του Mr. Big κρίθηκε ως η μόνη λύση αφού ανατρέπει τα πάντα στη ζωή της Κάρι και παράλληλα, δεν απαιτούσε μεγάλη συμμετοχή του ηθοποιού στη νέα σειρά.