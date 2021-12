The Voice: Η Έλενα Παπαρίζου πιο ξανθιά από ποτέ εντυπωσίασε στον τελικό του σόου

H Έλενα Παπαρίζου κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στον τελικό του Voice από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η αγαπημένη κριτής του σόου εμφανίστηκε με ένα εντελώς διαφορετικό λουκ σε σχέση με τον ημιτελικό, μιας και ήταν αρκετά πιο ξανθιά.

Διαβάστε ακόμη: The Voice: Κι όμως, το νούμερο ένα χαρακτηριστικό του σόου είναι ένα ψέμα

Σε αντίθεση με το live του Σαββάτου (18/12), όπου είδαμε την Έλενα με κοντό καταστανόξανθο μαλλί, στην εμφάνιση της Κυριακής (19/12) η κριτής ανανεώθηκε.

Η Παπαρίζου ήταν πιο ξανθιά και σέξι από ποτέ. Φόρεσε αρχικά ένα μακρύ αστραφτερό φόρεμα, ενώ στη συνέχεια, όταν τραγούδησε με τον Πάνο Μουζουράκη επέλεξε ένα πιο κοντό, το οποίο συνδύασε με ψηλές μπότες.

Όπως ήταν λογικό, το Twitter την αποθέωσε για ακόμη μια φορά.

#theVoiceGr she is the 👑👑 pic.twitter.com/LAzjNHdMS5