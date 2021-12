And Just Like That: Το συγκινητικό αντίο στον Willie Garson

To And Just Like That αποχαιρέτησε τον Willie Garson με τον πιο συγκινητικό τρόπο, στο τελευταίο επεισόδιο που κυκλοφόρησε. Ο 57χρονος ηθοποιός που υποδυόταν τον καλύτερο φίλο της Carrie, Stanford Blatch, έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο από καρκίνο στο πάγκρεας.

