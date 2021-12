Sex and the City: Η συγκίνηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για το reboot «And Just Like That»

Σε ειδικό αφιέρωμα του HBO Max, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σίνθια Νίξον μίλησαν για το And Just Like That, το νέο κεφάλαιο του Sex and the City, χωρίς να κρύβουν τον ενθουσιασμό τους που δουλεύουν και πάλι μαζί μετά από τόσα χρόνια