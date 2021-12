J2US: Με κορονοϊό ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μετά τον Χάρη Βαρθακούρη και τη Δέσποινα Βανδή

Ο κορονοϊός ξαναχτυπά το Just The Two of Us αφού μετά τον Χάρη Βαρθακούρη και τη Δέσποινα Βανδή, διαγνώστηκε θετικός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης - Το μήνυμά του μέσω Instagram λίγο πριν τον τελικό του παιχνιδιού